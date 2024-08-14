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拓展氣候變遷研究量能 國環院與氣象署簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為增加國內氣候變遷因應能力，環境部國家環境研究院（下稱國環院）結合交通部中央氣象署（下稱中央氣象署），快速拓展研究量能並加快氣候變遷研究能力，14日上午在環境部與中央氣象署簽署合作備忘錄，未來將有效運用雙方科學研究資源，進行科技研發及推廣合作事項。

國環院表示，中央氣象署為掌理氣象、海象之監測分析及模擬推估，與本院新興氣候變遷相關業務有密切關係，尤其中央氣象署最近啟用第6代超級電腦，並建置GPU運算系統，以加速發展AI天氣測報應用。基於此，國環院規劃與氣象署合作，在現有的計算資源下，與國內外產業及學研界合作，積極運用先進的資料科學技術，開發應用在氣候變遷的數位孿生系統，作為調適決策之用。

此外，國環院長期在環境領域奠定了深遠的研究基礎，結合中央氣象署在氣象的豐富資料與服務經驗，必定能有跨域合作的豐碩成果。透過MOU的簽署，未來雙方的合作方向包括氣候變遷、環境治理、污染防制等議題都是共同研究的重點。

目前國環院與中央氣象署等相關部會，正積極規劃氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫，期能協助國內氣候變遷調適與風險韌性建置等重大議題之推動。同時，透過氣候調適研究與服務平台建置合作，進一步共同建立氣候服務協作平台機制，提供氣候科學資訊服務更貼近使用者落地應用，作為國家氣候調適策略的科學依據，為臺灣創造一個低碳永續氣候韌性的環境。

氣候變遷 超級電腦

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