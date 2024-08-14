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美聯邦眾議員史崔珂蘭率團訪台 交換全球安全情勢意見

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）13日下午率領民主黨議員團來總統府拜會國家安全會議秘書長吳釗燮，訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）及柯珞珂特（Jasmine Crockett），國安會副秘書長徐斯儉也參與座談，雙方就區域及全球安全情勢等議題交換意見。

吳釗燮感謝美國國會長期支持台海安全，多次透過通過法案、決議案等多元方式，表達對台灣民主及人民的支持。台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自對岸的灰色地帶與混合戰威脅，我方除將續秉理性、審慎的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，也期盼與理念相近夥伴密切合作，一同確保和平穩定的台海現狀。尤其近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）加大合謀力道，全球民主夥伴更有必要團結一致，共同捍衛基於規則的國際秩序。

與會眾議員均肯定台灣堅定之自我防衛決心，尤其我政府推動的「全社會防衛韌性」計畫，將是嚇阻威權國家進犯的重要一環。團員也認同台美應當攜手因應威權國家的認知戰威脅，同時加強與全球南方國家的溝通，共同守護民主自由，為全球民主、和平、繁榮發展做出更多貢獻。

俄羅斯 國安會 美國

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