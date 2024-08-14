詐騙集團移工也不放過 勞部「移工一站式服務」教移工防詐資訊

近來詐騙集團利用移工在台工作語言不通，不諳我國法令的弱點，鎖定移工作為詐騙的對象，佯稱可以協助移工轉換雇主或提供輕鬆高薪打工機會，藉此要求移工支付相關費用，但付了錢後，對方卻消失無法聯繫，勞動部勞動力發展署設置之移工一站式服務中心提供完整之防詐及打詐資訊宣導，透過數位教材案例講授課程，輔以雙語人員教導，強化移工防詐知能，完訓後的追蹤關懷機制，持續防詐打詐不漏接。

為了避免移工誤信詐騙集團可協助轉換雇主資訊，移工一站式服務中心人員透過一對一教導，協助每位移工朋友加入LINE@移點通好友及綁定個人化推播服務。於講習期間，依國籍別每班指派1至4位督課人員，留意移工學習情形、提供輔導及生活管理等，並建立學習評量，檢視學習成效。自2023年1月開辦起至2024年5月底止，通過一站式入國講習人數計6萬3,755人，未有未通過講習訓練再予事後補訓之情形。課後訪問移工時，許多移工皆表示該課程的資訊對於在臺工作時如有接收到詐騙資訊時，有助於在第一時間提高警惕，避免被詐騙。

其中印尼籍家事看護工S君表示，之前在網路上遇到自稱同鄉的移工，誘惑她先付一筆錢，就能介紹她輕鬆的工作賺取高薪，因想起一站式課程有教過防範詐騙的相關知識，所以當下直接拒絕同鄉移工的邀請，避免淪為詐騙受害者。

移工一站式服務中心會於移工完訓後，透過電話隨機向雇主進行關懷及調查訪問，並運用LINE@移點通發送關懷問卷，詢問家事移工在工作上或生活上有無遭遇困難，如雇主或移工有需要協助的需求，則結合1955專線派案機制，將案件派請地方政府協助處理，強化保障雇主及移工權益。

面對詐騙手法不斷翻新，勞動力發展署持續更新防詐宣導案例，除了在講習期間加強督導之外，訓後結合LINE@移點通以及移工一站式服務中心外撥關懷追蹤機制，以多元管道向移工宣導預防詐騙，加強移工防範詐騙意識，提高對詐騙手段的認知，以免上當受騙。