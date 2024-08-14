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劉德音任共同召集人 經發會顧問會議9月3日召開
行政院昨公布經濟發展委員會經濟顧問名單，顧問群分為創新經濟、均衡台灣、包容成長三組，分別由行政院前副院長林信義、工總名譽理事長許勝雄及中研院院士朱敬一擔任召集人，共遴聘近六十位相關機構、產業代表及學者專家擔任委員，首次經濟顧問會議九月三日召開。
行政院發言人陳世凱指出，「創新經濟」涵蓋產業創新、新創及金融創新，除林信義擔任召集人，共同召集人由台積電前董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚及國科會主委吳誠文擔任；「均衡台灣」共同召集人分別為鴻海董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及國發會主委劉鏡清；「包容成長」涉及總經發展及中小企業轉型升級，由金融總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家及政院秘書長龔明鑫擔任共同召集人。
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