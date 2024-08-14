劉德音任共同召集人 經發會顧問會議9月3日召開

台灣餐飲業近年來積極「出海」，美國市場更是布局重點，而台灣的運動休閒產業同樣也看上美國盛行的運動風氣，在大魯閣插旗美國後，以健身工廠為主要品牌的柏文也宣布入股大魯閣美國子公司，未來更希望借此機會也在美國開健身房，台灣的運動休閒產業進軍海外，是否真有發展機會？

2024-08-14 06:00