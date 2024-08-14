政府救台電 兩年擠出5千億元

賴政府大手筆救台電。除了現有撥補台電一千億元的今年度追加預算待立法院通過外，行政院在一一四年中央政府總預算案編列千億元撥補台電，以降低台電三千八百多億元累計虧損，避免資不抵債的破產局面。經濟部官員表示，台電若能獲得這兩千億元撥補，財務條件及經營狀況將可改善很多。

目前行政院共有撥補台電的兩千億元預算待立法院審查，第一筆今年度的追加預算一千億元，是要讓台電今年度能損益兩平，十月電價不調漲；第二筆千億元撥補則是用來打消部分台電累計虧損。台電截至去年底累虧高達三八二六億元。

去年至今政府已編列給台電增資兩千五百億元，疫後條例撥補五百億元。若再加上將在立法院審查的兩千億元撥補經費，總計台電增資及撥補金額累計達五千億元。

近年來因俄烏戰爭開打，致全球能源價格飆升，台電擔任「物價消波塊」角色，產生龐大累計虧損，而近兩年電價調幅追不上累虧，經濟部爭取由政府撥補，一方面抑低電價漲幅，二方面也要避免台電因資不抵債而破產。

公司法明定，公司資產顯有不足抵償其所負債務時，董事會應即聲請宣告破產。台電目前資本額五千八百億元，即便今年可以損益兩平，但截至去年底累虧三八二六億元，如果政府不撥補，台電仍是資不抵債。

經濟部因此在明年預算中再編列千億元撥補台電，讓台電累虧降至二八二六億元，將低於資本額一半。經濟部官員說，台電財務及經營得以永續，才能穩定供電，在能源轉型扮演重要角色。

相關人士說，公司法有資不抵債、即要宣告破產之規定，若無法漲電價，改善作法就是增資及撥補。增資可以讓台電債務有再增加空間，但無法根本解決問題；撥補就是直接打消台電債務，對台電財務較有幫助。