閣揆與經長不同調…卓揆：補貼台電 與電價無關

行政院長卓榮泰昨天表示，行政院以追加預算方式補貼一千億元給台電，是為了讓台電營運體質更健全，與十月是否要再調整電價並不相關，電價由電價審議會決定；不過，今年四月已漲過一次電價，相信電價審議會也會以民生安定為重要考量，大家也不必過於焦慮，政府會在此原則做好因應措施。

下半年電價審議會預計九月登場，屆時將決定十月的電價。行政院今年五月提出追加一一三年度預算，撥補台電一千億元，但立法院遲遲未通過這筆預算。經濟部長郭智輝日前指出，如果民眾都不希望漲電價，就要請立法院同意一千億元的補貼案。

針對郭智輝的說法，國民黨立委許宇甄昨天回應，郭智輝不應拿電價調漲當籌碼，要脅立法院通過一千億元追加預算，明擺著電價審議會根本不具獨立性，漲價與否都是經濟部決定。國民黨立委賴士葆也說，民進黨的錯誤能源政策把台電搞得連年虧損，再來要脅立法院補貼大窟窿，把漲電價的罵名甩鍋給立法院，簡直是流氓行徑。

外界關切電價是否面臨「連二漲」，行政院長卓榮泰昨天前往台電職場互助教保服務中心訪視時出面消毒，他表示，電價是民生重要的民生考量，一切要以電價費率審議會決定為主，不過，他個人認為，今年四月已漲了一次電價，已將社會民生衝擊降低至最小，如果沒有特別的重大的需要的話，「我是認為電價審議會當然也會跟我們一樣，以民生安定穩定為重要的需求和考量」，他呼籲大家對電價不必過度焦慮。

卓揆昨天的表態被認為和郭智輝的說法不同調，經濟部對此表示，卓院長和郭部長都希望爭取國會對台電的預算支持，也都認同台電長期吸收漲幅，對穩定民生物價的貢獻。希望透過公務預算的補助，讓台電的財務更健全，除了使台電永續經營外，更可以加大力道投資電網安全。希望減輕台電的財務壓力，強化國家供電韌性的立場是一致的。

此外，小型模組化核能反應器（ＳＭＲ）及中國大陸已運轉使用的第四代核電廠，都符合核安與低核廢，國內有關新核能的討論是否不用等到二○三○年？卓榮泰說，未來的新核能要和世界共識連結，台灣內部也認為核安及核廢處理需要進一步的認證，但是要和世界先進國家的技術與認證做連結，「中國大陸的人權價值與人命安全係數和我們不盡相同，我們不要當地（中國）的標準來當作我們的借鏡，這是非常殘酷的事實，我們還是要以台灣人民財產的自由安全為最大考量」。