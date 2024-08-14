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全產總新理事長 籲最低工資漲至少4%

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

全國產業總工會原理事長江健興日前出任高雄市勞工局長，全產總昨召開臨時會員代表大會補選第八屆理事長、副理事長，最後由工運資歷卅七年、原全產總秘書長的工運老將戴國榮、搭擋台灣土銀企業工會理事長林佳慶，當選正、副理事長。對於九月初即將召開的最低工資審議，戴國榮喊話，「調幅應百分之四起跳」。

近年台灣勞工深受低薪、過勞之苦，戴國榮表示，全產總與制訂全球勞工標準的聯合國國際勞工組織（ILO）理念一致，以促進尊嚴勞動，追求經濟平等及社會正義為目標，將持續改善工時、薪資等勞動條件，讓勞工獲得尊嚴且平衡的工作及生活，建構更完善的社會安全網，保障勞工就業、職場及退休安全。

該如何面對AI發展、淨零碳排及貿易自由化等對勞工權益及保障的嚴峻挑戰？戴國榮表示，應建立社會對話機制，務實解決問題，創造勞資雙贏。九月初登場的最低工資審議會，則是他就任理事長後第一項重要任務。

戴國榮強調，據通膨率及經濟成長率，最低工資漲幅理應為百分之四起跳，才能帶動國內整體薪資成長，改善台灣低薪問題。

成長率 薪資

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