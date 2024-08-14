第4季人力需求 餐飲缺工趨緩

勞動部昨公布「一一三年第三次人力需求調查」指出，Q4人力需求淨增加五點六萬人，為近十三年同期次高。雖就行業別看，製造業淨增加二點一萬人，仍是各行業需求最高，但以部門看，服務業需求人數已連續八季高於工業部門，但住宿餐飲業缺工已趨緩，餐飲業人力需求一口氣比去年同期減少二六○○多人。

勞動部今年七月一日至十九日針對員工規模卅人以上事業單位進行人力需求調查，回收有效樣本計三○三三家，調查顯示，較七月底人力需求，事業單位預計今年十月底淨增五點六萬人。

勞動部統計處長梅家瑗說，原因在於全球終端需求回溫、新興科技應用商機強勁，相關供應鏈產能持續擴建，加上民間消費持續成長，帶動部分業者拓點計畫，也支撐了勞動市場人力增補動能，讓整體人力需求連續兩季高於上年同期。

若以行業別來看，則是以製造業需求最多，其次是批發及零售業、支援服務業、住宿及餐飲業等。

梅家瑗說，包含KTV、健身房、遊樂場等藝術、娛樂及休閒服務業Q4人力需求為一一八四人，創民國九十六年有統計以來，同期最高紀錄。營建工程業人力需求三六九一人，則是九十六年以來同期次高，主要是國內公共工程案量擴增。支援服務業人力需求五一二三人，為一○○年以來同期最高，比去年同期增三千多人，梅家瑗說，主要受AI科技廠派遣人力需求提高影響。

此外，疫後大喊缺工的住宿餐飲業，情況已有所減緩。今年Q4人力需求部分，住宿業缺一一五二人、餐飲業缺三九三八人，相較於去年住宿業一一六九人、餐飲業六五六二人，住宿業持平，而餐飲業需求大減。