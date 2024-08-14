觀光前瞻計畫 審計部：規畫不確實

疫後國際觀光客人數變少、區域旅遊競爭激烈，為此，交通部觀光署二○二一至二○二五年斥資六五億八五○○萬元辦理「觀光前瞻建設計畫」。但審計部決算報告卻指出，觀光署先期規畫作業未盡確實，且未落實審查作業，導致補助計畫審查通過後，因工程用地無法取得，或規畫設計未臻嚴謹，不利達成原定效益。

觀光署「觀光前瞻建設計畫」包含國際魅力景區、區域旅遊品牌、台鐵車站美學與功能提升等三項分項計畫，盼藉此加強觀光環境基礎建設投資，建構友善的旅遊服務環境。

但審計部決算報告卻指出，經查辦理觀光前瞻計畫先期規畫作業未盡確實，須費時補正財務、修正計畫內容，又因補正資料內容未依規定估算計畫自償經費，延宕執行期程。

決算報告記載，觀光署辦理區域旅遊品牌補助計畫，訂定審查原則及督導考核機制，但未落實審查作業，導致補助計畫審查通過後，因工程用地無法取得或規劃設計未臻嚴謹，耽延執行進度，二○二一年及二○二二年核定地方政府申請五十二案補助計畫，其中廿一案已撤銷補助，或未能於執行期限內完工。

對此，觀光署表示，將以「自償經費」方式納入觀光前瞻計畫財務規畫，並於財務計畫修正期間同步研擬「區域旅遊品牌」補助案件申請須知，以及啟動地方政府提案作業暨加速相關審查作業流程，另加強列管補助地方政府辦理案件執行情形，以有效達成計畫執行效益。

另為避免因用地取得影響計畫推動，觀光署表示，將於地方政府提案時，增列土地使用及建築執照申請等相關規定，並每月檢視各補助案件執行進度，進度落後達一成者，發文催辦，落後達二成者，則請縣市政府首長協助督辦。