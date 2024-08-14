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台電：近10年雷害事故減少逾5成 續加強落雷防護

中央社／ 台北13日電

下午雷擊導致新北新莊迴龍變電所停電，影響逾4萬戶。台電表示，受極端氣候影響，雷擊成穩定供電的挑戰之一，經大量裝設線路避雷器，近10年雷害事故次數減少逾5成，將持續加強落雷防護，以降低類似事故發生機率。

今天下午1時15分連接新莊迴龍變電所的161kV輸電線路遭雷擊，導致整個迴龍變電所暫時停電，影響新北市新莊區、樹林區及桃園市龜山區共4萬4325戶，經轉供後，已於下午1時26分全數復電。

台電晚間發布新聞稿說明，受極端氣候影響，雷擊成穩定供電的挑戰之一，因此台電近年已大量於69kV及161kV線路裝設線路避雷器，據統計，全台雷害事故次數已由2014年的142次降為去年67次，10年內雷害事故減少逾5成，顯示裝設線路避雷器可有效防止雷害。

台電表示，未來除持續滾動檢討裝設線路避雷器線路，並將於161kV重要電源線全面加裝線路避雷器，以增進輸電線路防雷效果。

停電 台電

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