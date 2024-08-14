政院注資勞保 明年至少1,200億
明年總預算歲出、歲入雙創新高，外界關注撥補勞保額度，據了解，明年撥補勞保預算將至少維持與過去相同水準，至少1,200億元以上。
行政院長卓榮泰先前曾表示，政府負勞保最終支付責任，是對勞工的承諾，也是對台灣社會安定的承諾，明年對於勞保基金的撥補預算，會維持與過去相同水準；勞動部長何佩珊上任時也表示，明年持續爭取預算。
總預算案將於8月通過行政院會，並於下會期送進立法院審議，各項預算運用更加明朗。
勞保基金自2020年起每年由中央政府編列預算撥補，今年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。明年撥補額度可望不低於今年額度。
另外淨零相關預算也首度突破1,000億。據了解，主要是在淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫上再加碼，包括投入再生能源及氫能、電網及儲能系統、低碳及負碳技術、節能及鍋爐汰換、運具電動化等五大領域。
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