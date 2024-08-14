經發會顧問 57大咖入列

行政院昨（13）日公布經濟發展委員會顧問名單，57位產學界大咖入列，包含前台積電（2330）董事長劉德音、力積電董事長黃崇仁、環球晶（6488）董事長徐秀蘭、工商協進會理事長吳東亮、玉山金控（2884）董事長黃男州、晶華酒店（2707）董事長潘思亮等。

首次經濟顧問會議將於9月3日舉行，會議除安排引言報告，也將針對各議題分組討論後提出結論報告。

行政院發言人陳世凱表示，經發會共分為創新經濟、均衡台灣、包容成長三組，分別由前行政院副院長林信義、工總名譽理事長許勝雄、中研院院士朱敬一擔任小組召集人。

經濟發展委員會經濟顧問名單

陳世凱表示，創新經濟小組議題囊括產業創新、新創及金融創新，由林信義擔任召集人，共同召集人包含劉德音、國泰金控總經理李長庚、國科會主委吳誠文。

創新經濟小組顧問，遴聘黃崇仁、徐秀蘭、台灣半導體協會理事長暨台積電資深副總侯永清等擔任產業創新顧問；新創部分有創投公會理事長邱德成、私募股權基金公會理事長翁嘉盛及91APP創辦人何英圻等；金融創新則邀請吳東亮、黃男州、票券金融公會理事長魏啟林等。

均衡台灣小組討論議題涉及產業發展資源運用，由許勝雄擔任召集人，並由鴻海董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及國發會主委劉鏡清擔任共同召集人，同時邀東和鋼鐵董事長侯傑騰、電電公會理事長李詩欽、廠聯會理事長魏雅庵擔任顧問。

包容成長小組議題涉及總體經濟發展及中小企業轉型升級，由朱敬一擔任召集人，金融總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家、行政院秘書長龔明鑫擔任共同召集人。