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政院撥補台電 明年再編千億…打銷部分累虧改善財務

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導
賴政府大手筆救台電，除了今年爭取追加預算、撥補台電1,000億元待立法院通過外，行政院明年總預算再編列1,000億元預算加碼撥補台電，避免台電面臨資不抵債的破產局面。 圖/聯合報系資料照片
賴政府大手筆救台電，除了今年爭取追加預算、撥補台電1,000億元待立法院通過外，行政院明年總預算再編列1,000億元預算加碼撥補台電，避免台電面臨資不抵債的破產局面。 圖/聯合報系資料照片

賴政府大手筆救台電，除了今年爭取追加預算、撥補台電1,000億元待立法院通過外，行政院明年總預算再編列1,000億元預算加碼撥補台電，避免台電面臨資不抵債的破產局面。這2,000億元都必須待立法院審查通過。

經濟部官員表示，台電若能獲得這2,000億元撥補，其財務條件及經營狀況將可改善很多。

外界關切10月電價動向，行政院長卓榮泰昨（13）日表示，電價是否調漲，一切以穩定民生為優先考量，他個人認為4月已漲電價，如果沒有重大因素，電價審議會當然也會以民生安定、穩定為重要考量，會在此原則下進行，不過最終仍應由電價費率審議會處理。

接下來，政院有2,000億元撥補台電預算在立院審查。第一筆1,000億元，是今年追加預算，目的是要使台電今年能夠損益兩平，10月電價不調漲；第二筆1,000億元撥補，則是用來打銷部分台電累虧。台電截至2023年底累虧高達3,826億元。

2023年以來，政府已編列經費，為台電增資2,500億元，疫後條例撥補500億元，若再加上將於立法院審查的2,000億元撥補，總計台電增資、撥補金額累計達5,000億元。

近年因俄烏戰爭開打，全球能源價格飆升，台電擔任「物價消波塊」角色，產生龐大累計虧損，近二年電價調幅追不上累虧，經濟部爭取由政府撥補，一方面抑低電價漲幅，二方面也要避免台電因資不抵債而破產。

公司法明定，公司資產顯有不足抵償其所負債務時，董事會應即聲請宣告破產。台電目前資本額為5,800億元，即便2024年可以損益兩平，但截至2023年底累虧3,826億元，如果政府不撥補，台電仍然是資不抵債。

因此經濟部在明年預算中，再度編列1,000億元撥補台電，使台電累計虧損降至2,826億元，累虧不到資本額一半。經濟部官員強調，台電財務及經營得以永續，才能穩定供電，在能源轉型扮演重要角色。

相關人士表示，公司法中有資不抵債、即要宣告破產之規定，若無法漲電價，改善作法就是增資及撥補。增資可讓台電債務有再增加空間，但無法根本解決問題；撥補就是直接打消台電債務，對台電財務較有幫助。

台電 增資 電價

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