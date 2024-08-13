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救台電！避免台電走上破產 政院明年再編千億元撥補

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
政院有2,000億元撥補台電預算將在立法院進行審查。圖／聯合報系資料照片
政院有2,000億元撥補台電預算將在立法院進行審查。圖／聯合報系資料照片

賴政府大手筆救台電。除了現有撥補台電千億元113年追加預算待立法院通過外，政院在114年中央政府總預算案中編列千億元撥補台電，主要是降低台電3,800多億元累計虧損，使其避免資不抵債破產局面。經濟部官員表示，台電若能獲得這2,000億元撥補，其財務條件及經營狀況將可改善很多。

換言之，現政院有2,000億元撥補台電預算將在立法院進行審查。第一筆千億元113年追加預算是要使台電今年度能夠損益兩平，10月電價不調漲；第二筆千億元撥補，則是要用打消部分台電累虧。台電截至2023年底累虧高達3,826億元。

自2023年至今，政府已編列給台電增資2,500億元，疫後條例撥補500億元。若再加上將在立法院審查的2,000億元撥補，總計台電增資及撥補金額累計達5,000億元。

近年來因俄烏戰爭開打，致全球能源價格飆升，台電擔任「物價消波塊」角色，致產生龐大累計虧損，而近二年電價調幅追不上累虧，經濟部爭取由政府撥補，一方面抑低電價漲幅，另一方面也要避免台電因資不抵債而破產。

公司法明定，公司資產顯有不足抵償其所負債務時，董事會應即聲請宣告破產。台電目前資本額為5,800億元，即便2024年可以損益兩平，但截至2023年底累虧3,826億元，如果政府不撥補，台電仍然是資不抵債。

因此經濟部在114年預算中再度編列千億元撥補台電，使台電累計虧損降至2,826億元，累虧不到資本額一半。經濟部官員強調，台電財務及經營得以永續，才能穩定供電，在能源轉型扮演重要角色。

相關人士表示，公司法中有資不抵債、即要宣告破產之規定，若無法漲電價，改善作法就是增資及撥補。增資可以讓台電債務有再增加空間，但無法根本解決問題；撥補就是直接打消台電債務，對台電財務較有幫助。

台電 增資 電價

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