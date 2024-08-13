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強化邊境查緝量能 海關農業部簽檢疫備訓犬合作協議

中央社／ 台北13日電

農業部防檢署向財政部關務署申請無償提供適訓犬隻，10多年來海關已提供70隻拉布拉多犬，由防檢署轉訓為檢疫犬，雙方今天進一步簽署「推動檢疫備訓犬培育及照護合作協議」，穩定適訓犬的提供數量，強化非洲豬瘟等邊境查緝量能。

今天簽署儀式由關務署長彭英偉、防檢署長邱垂章代表簽署，希望透過海關犬隻轉訓，強化檢疫犬組邊境查緝量能，以因應國際非洲豬瘟嚴峻疫情，共同落實邊境防控管理，阻絕疫情於境外。

彭英偉致詞時表示，防檢署自100年起向關務署緝毒犬培訓中心申請無償提供適訓犬隻，至今海關已提供70隻拉布拉多犬，由防檢署轉訓為檢疫犬，雙方合作執勤犬培訓已建立良好默契。

彭英偉指出，這次簽署合作協議書，為提供穩定且優質適訓犬隻、強化檢疫犬組邊境查緝量能，奠定重要基石，未來雙方將持續加強入境旅客行李、進口郵包及貨物檢查，預料將可以有效攔阻違規肉類製品入侵，保障民眾食品衛生及國內畜禽生產安全。

邱垂章表示，自107年中國爆發非洲豬瘟疫情起，海關與防檢署持續針對來自高風險國家旅客行李、國際快遞貨物及郵包，輔以X光機實施百分之百檢查，並以檢疫犬嗅聞豬肉及含豬肉製品，成功守住非洲豬瘟非疫區。

邱垂章說，關務署培育的拉布拉多犬經防檢署訓練成為合格檢疫犬後，執勤成效良好，是防堵國際重要疫病蟲害入侵的要角，藉由合作協議簽署，台灣邊境管理效能將強化再升級。

海關 疫情 非洲

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