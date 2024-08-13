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勞動部Q4人力需求調查 餐飲業缺工趨緩

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布「113年第3次人力需求調查」，疫後大喊缺工的住宿餐飲業，缺工情況已經趨緩。本報資料照片
勞動部今公布「113年第3次人力需求調查」，疫後大喊缺工的住宿餐飲業，缺工情況已經趨緩。本報資料照片

為了解今年Q4就業市場人力需求情形，勞動部今公布「113年第3次人力需求調查」指出，Q4人力需求淨增加5.6萬人，為近13年同期次高。其中，服務業部門需求人數已經連續8季高於工業部門，但住宿餐飲業缺工已經趨緩，餐飲業人力需求一口氣比去年同期減少2600多人。

勞動部於今年7月1日至7月19日就員工規模30人以上事業單位辦理「113年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3033家。調查指出，事業單位預計今年10月底較7月底人力需求淨增加5.6萬人。

勞動部統計處處長梅家瑗說，今年Q4的人力淨增加5.6萬人，是101年以來、近13年同期次高，原因是全球終端需求回溫、新興科技應用商機強勁，相關供應鏈產能持續擴建，加上民間消費持續成長，帶動部分業者拓點計畫，也支撐了勞動市場人力增補動能，讓整體人力需求連續2季高於上年同期。

進一步觀察行業別，則以製造業人力需求淨增加2.1萬人較多。調查指出，與Q3相較，Q4工業部門人力需求預計淨增加2.5萬人，服務業部門淨增加3.1萬人，後者已連續8季高於前者。其中，製造業淨增加2.1萬人較多（（電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加3千人），批發及零售業淨增加7千人次之，支援服務業、住宿及餐飲業都均淨增加5千人再次之。

梅家瑗說，包含KTV、健身房、遊樂場等藝術、娛樂及休閒服務業Q4人力需求為1184人，創民國96年有統計以來，同期最高紀錄，主要是長期缺工所致。營建工程業人力需求3691人，則是96年以來同期次高，主要是國內公共工程案量擴增。支援服務業人力需求5123人，為100年以來同期最高，更比去年同期增加3000多人，梅家瑗說，主要受AI科技廠派遣人力需求提高影響。

另外，疫後大喊缺工的住宿餐飲業，缺工情況已有所減緩。今年Ｑ4人力需求部分，住宿業1152人、餐飲業3938人，相較於去年住宿業1169人、餐飲業6562人，住宿業人力需求持平，餐飲業需求大減，梅家瑗推測是餐飲業去年大缺工，到了今年該補實的都補得差不多了。

製造業 餐飲業

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