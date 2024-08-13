快訊

台南惡火5死相驗 消防員見「2鸚鵡倖存」感慨：死者逃錯地方了

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】嚇人又情勒 郭智輝讓國人很焦慮

聯合報／ 主筆室
經濟部長郭智輝昨天受訪表示，若國會能支持政府撥補台電，10月調漲電價的機率就不高。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝昨天受訪表示，若國會能支持政府撥補台電，10月調漲電價的機率就不高。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝不僅愛嚇人，更擅長情緒勒索。繼水費說要調漲後，昨天他又說如果立法院同意補貼台電電價調漲機率就不高。這話聽起來，就是要立委非同意補貼不可，閣揆卓榮泰趕緊滅火，要大家不要太焦慮。部長和院長分扮黑白臉，但電價漲不漲，連總統都不敢打包票，小市民豈能不焦慮？             

郭智輝昨天出席經濟部中元祈福祭典，被問到10月電價是否調漲？他表示若國會能支持政府撥補台電，調漲機率就不高。在野陣營認為郭的說法就是在情緒勒索立法院，引發企業及人民恐慌，應向國人道歉。

閣揆卓榮泰處理郭智輝的輕率發言很有經驗，馬上強調撥補台電是為了讓營運更加健全，與是否調整電價並不相關；而且卓揆個人認為，電價已在4月漲過一次，如果沒有特別、重大需要，相信電價費率審議會會以穩定民生為重要考量，大家不用太焦慮。

其實電價漲不漲，誰也不能保證，前總統蔡英文曾說十年內電價不會大漲，但結果她任內電價調漲四次，用電大戶最高還漲了25%。按照總漲幅來看，蔡總統任內漲幅還超過馬政府。

民進黨政府每次都說，電價調漲與否最終仍是由電價費率審議會做決議。表面看起來，電價費率審議會是獨立運作，但部長、院長相繼放話，審議會還能獨立運作嗎？

部長說不補貼就可能漲電價，院長說4月已漲過一次，民眾不必太焦慮，黑臉、白臉都有人唱。但卓揆說補貼台電就是為了讓台電能健全營運，說穿了，也只是換個說法在情勒立法院。

只是，來自企業界的郭智輝六月間才說，台電連年虧損，但他不支持政府以公務預算補貼台電，成為第一位表態反對補助的經長，怎麼才過了兩個月，就態度丕變，反拿漲價來情勒立委要同意補貼台電，「不然的話，台電、或者是中油，當虧損超過公司法規定的話，那就非常危險」。

如果大家的耳朵夠尖，應該聽到郭智輝說出的「中油」這個關鍵字，他談台電虧損、電價調漲，也一併把中油拉進來，是不是也為日後中油也要編列公務預算補貼在鋪路？

電價連3年調漲，去年台電增資1500億、疫後特別預算撥補500億，今年又增資1001億，政院又以歲計賸餘補助千億，可是台電仍累虧逾4399億元。顯然，不斷撥補終非解方。

郭智輝不經意提到中油，其實中油的情況真的也不太妙，前年虧損1862億元，去年收斂虧損180億元，但今年前五月虧損已達110億元，中油頭上有 「平穩措施」與「亞鄰最低價」兩個緊箍咒，如果營運沒有改善，日後也是一大錢坑。

正如中央大學教授梁啟源所言，核三2部機組今、明年停機，每度1.09元電力不見，台電外購離岸風電每度要7元、光電5元，燃氣發電是3.06元。綠電燃氣取代核電廠，1年多支出1200億元，電價怎能不漲？民進黨面對看不到底的財務黑洞，還要自欺欺人到什麼時候？        

郭智輝經營企業有方，但進入政府體制後，受限錯誤能源政策，終難施展；雖一度大器暢言不支持政府以公務預算補貼台電，但仍被民進黨磨耗殆盡，終究成為只知爭取補貼的部長，怎不令人喟歎。

中油 台電 電價

延伸閱讀

郭智輝籲支持撥補台電降低漲電價機率 藍委：鬼月出來嚇人

10月電價不漲了？卓榮泰：若無特別重大需要 審議會會考量民生安定

經長籲立院支持撥補台電 10月電價調漲機率就不高

郭智輝：若立院同意千億補貼 漲電價機率就不高

相關新聞

【重磅快評】嚇人又情勒 郭智輝讓國人很焦慮

經濟部長郭智輝不僅愛嚇人，更擅長情緒勒索。繼水費說要調漲後，昨天他又說如果立法院同意補貼台電，電價調漲機率就不高。這話聽...

卓榮泰：新核能技術的連結是與世界先進國家 不包括中國

行政院長卓榮泰今（13）日表示，政府對於未來新核能技術，採取開放態度，但現在只要如期執行綠電開發及完成興建中的電廠，就能...

10月電價不漲了？卓榮泰：若無特別重大需要 審議會會考量民生安定

行政院長卓榮泰今（13）日表示，行政院以追加預算方式補貼1千億元給台電，是為了讓台電營運體質更健全，與是否要再調整電價並...

萬寶華勞動力趨勢調查：勞資對AI看法大不同

國際對於人工智慧工具的運用日益重視，並將其視為提升效率與創新的關鍵，ManpowerGroup萬寶華〈2024台灣勞動力...

AI超耗電！ 投行點名「這大廠」砍40%能耗 成缺電解方

AI熱潮持續升溫，隨著全球市場的規模日益擴大，台廠們則憑藉多年來在電子製造業練功打下的深厚基礎，率先切入市場並搶下大單，...

郭董虛幌1招 讓川普記恨至今！下個到美投資的是誰？謝金河點這集團的「大投資計畫」

奧運激情告一段落，接下來全球焦點會在美國總統大選上！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。