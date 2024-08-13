回應三大政策目標 行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單

行政院13日公布經濟發展委員會經濟顧問名單，行政院發言人陳世凱指出，依據行政院經濟發展委員會設置要點，為落實經發會「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大政策目標，遴聘有關機關(構)、事業、產業代表或具有相關領域學識經驗之專家學者為經濟顧問近60人。

顧問名單涵蓋半導體、資通訊業、金融、傳產、服務業、新創、創投等領域事業代表，以及全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、各公協會等產業代表，專家學者則來自財政、經濟、金融、工業、商業、社會、智慧城市等智庫和研究單位。

陳世凱說明，為落實行政院經發會「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大政策目標，經濟顧問的遴聘也呼應此三大議題組別。首先，「創新經濟」議題囊括產業創新、新創及金融創新三項議題，由前行政院副院長林信義擔任召集人，共同召集人由台積電（2330）前董事長劉德音、國泰金控總裁李長庚及國科會主委吳誠文擔任。本組顧問亦納入多位台灣ICT產業龍頭代表，遴聘力積電董事長黃崇仁、環球晶董事長徐秀蘭、台灣半導體協會理事長暨台積電資深副總侯永清等共同參與；新創部分有創投公會理事長邱德成、私募股權基金公會理事長翁嘉盛及91APP創辦人何英圻等；金融創新則邀請工商協進會理事長暨台新金控董事長吳東亮、票券金融公會理事長魏啟林及玉山金控董事長黃男州擔任顧問。

陳世凱指出，「均衡台灣」討論議題涉及產業發展資源運用，除邀請工總名譽理事長許勝雄擔任召集人，由鴻海集團董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及國發會主委劉鏡清擔任共同召集人，此外也邀請工總副理事長侯傑騰、電電公會理事長李詩欽、廠聯會理事長魏雅庵擔任顧問。此外，為均衡台灣區域發展和治理，達到均衡台灣目標，除邀請智慧城市專才的智慧城市發展協會理事長暨帆宣科技董事長高新明等外，亦邀請有地方創生、都市規劃及農村發展等專業的多位大學教授及國內智庫、住都中心等學者專家共同討論。

陳世凱進一步說明，「包容成長」議題涉及總體經濟發展及中小企業轉型升級，故由中研院院士朱敬一擔任召集人，台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家及行政院秘書長龔明鑫擔任共同召集人。顧問邀請國內重要財經智庫及經濟學者擔任，包含中經院董事長曹添旺、以及台大、政大及台北大學財經相關科系教授。為搭配中小企業、傳統產業及服務業轉型升級議題，亦邀請前工具機公會理事長游祥鎮、商業總會理事長許舒博、晶華酒店董事長潘思亮、連鎖加盟協會理事長吳永強等，共同研商如何推升產業轉型升級。

陳世凱也指出，首次經濟顧問會議訂於今年9月3日舉行，會議除安排引言報告之外，三大分組召集人將偕同共同召集人和顧問，就各議題進行分組討論後提出結論報告。陳世凱表示，行政院經發會整合相關部會的力量，已於今年7月召開首次委員會議，行政院也感謝各產業代表和專家學者擔任經發會經濟顧問，此次遴聘近60位經濟顧問皆在產官學研各領域貢獻卓著，並兼顧產業實戰經驗和專業研究實績，期盼藉由顧問會議三大分組議題提出具體建議，為國家經濟發展策略提出更多務實可行的做法，共同為長遠的國家發展及國人幸福而努力。