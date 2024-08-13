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卓榮泰：新核能技術的連結是與世界先進國家 不包括中國

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰表示，政府邁向「非核家園」的政策一致，除了對未來的新核能科技採取開放態度，目前的重點是發展綠能、並如期完成目前計畫中的新電廠。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰表示，政府邁向「非核家園」的政策一致，除了對未來的新核能科技採取開放態度，目前的重點是發展綠能、並如期完成目前計畫中的新電廠。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今（13）日表示，政府對於未來新核能技術，採取開放態度，但現在只要如期執行綠電開發及完成興建中的電廠，就能滿足2030年前的用電需求；至於新核能技術標準只限跟進世界先進國家的技術與認證，不會借鏡中國的技術與標準。

總統賴清德日前主持統府府「國家氣候變遷對策委員會」首場會議時表示，政府將優先努力開發多元綠電，也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。被視為是對核能的最新表態：不排除先進核能技術。

不過，這項技術並不包括中國已在去年底商轉的第四代核電廠。卓榮泰今日訪視「台電職場互助教保服務中心」。被媒體問到，小型模組化核能反應器SMR及中國已運轉使用的第四代核電廠，都符合核安與低核廢，國內有關新核能的討論，是否不用等到2030年。

卓榮泰表示，未來的新核能要跟世界共識做連結，台灣內部也認為核安及核廢處理需要得到進一步的認證，但是，是跟世界先進國家的技術與認證做連結，「中國大陸的人權價值與人命安全系數跟我們不盡相同，我們不要當地（中國）的標準來當作我們的借鏡，這是非常殘酷的事實，我們還是要以台灣人民財產的自由安全為最大考量」。

國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢關注的SMR新核能技術，商轉時機是2030年，不過，中國的第四代核能電廠「山東榮成石島灣高溫氣冷反應爐核電站」去年12月已商轉，並號稱是國際公認的先進核電技術。

核能電廠 核電廠

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