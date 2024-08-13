10月電價不漲了？卓榮泰：若無特別重大需要 審議會會考量民生安定

行政院長卓榮泰今（13）日表示，行政院以追加預算方式補貼1千億元給台電，是為了讓台電營運體質更健全，與是否要再調整電價並不相關，電價由電價審議會決定；不過，今年4月已經漲過一次電價，相信電價審議會也會以民生安定為重要考量。

行政院長卓榮泰今天前往台電職場互助教保服務中心訪視，接受媒體採訪時，回應外界關心的電價調漲問題。

卓榮泰表示，電價是民生重要的民生考量，由電價審議會討論決定，不過，他個人認為，今年4月已漲了一次電價，如果沒有特別的重大的需要的話，「我是認為電價審議會當然也會跟我們一樣，以民生安定穩定為重要的需求跟考量」，他呼籲大家對電價不必過度焦慮。

電價費率審議會須在9月底前決定10月電價是否調漲，最晚9月就要陸續召開工作小組會議，郭智輝日前受訪時表示，電價不是經濟部決定的，會建議電價審議會民生用電不調漲，產業用電可能稍微調漲，不會調整很多，以保持產業競爭力。

10月電價調漲的關鍵，郭智輝昨日在出席經濟部113年中元祈福祭典活動受訪時表示，如果民眾都不希望漲電價，就要請立法院同意1千億元的補貼案，如果立法院同意，「我們大概就是不會漲價」，否則虧損超過公司法規定會非常危險。

卓榮泰今日訪視台電職場互助教保服務中心時更進一步暗示連工作小組會議都還沒開過的電價費率審議會，4月已漲過電價，若無特別重大的需要，相信委員們會以民生安定為重要考量。