萬寶華勞動力趨勢調查：勞資對AI看法大不同

國際對於人工智慧工具的運用日益重視，並將其視為提升效率與創新的關鍵，ManpowerGroup萬寶華〈2024台灣勞動力趨勢調查〉結果，74%的台灣雇主認為導入人工智慧將會對企業營運績效產生正面發展，產線作業員和基層員工則只有53%的員工對人工智慧持樂觀態度，勞資對人工智慧對企業績效看法仍有相當差距，企業高層對於人工智慧的樂觀態度遠高於基層員工。

這分調查涵蓋42個國家及地區，訪問超過40,000名以上的雇主，其中包括630名台灣企業雇主。萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文指出，在這數位轉型的時代，許多企業都計畫於人工智慧領域投入大量資金，或在有限的預算內尋找突破，可見AI人工智慧運用是未來國際企業營運發展的重要策略。

調查顯示，66%的辦公室員工對於人工智慧抱持高度的樂觀，其中64%台灣高層領導者與中階管理人員、主管也對於人工智慧保持積極態度；而產線作業員和基層員工則只有53%的員工對人工智慧持樂觀態度。賴怡文表示，辦公室員工日常工作中會涉及大量的數據處理、分析和溝通協作。他們對AI工具的樂觀態度可能源於對自動化工具減輕工作負擔、提高工作效率的期待。而高層領導者與中階管理人員注重企業的整體戰略發展和長期目標，相對人工智慧應用也是持樂觀態度。基層員工對於人工智慧應用的樂觀態度較低，這可能與他們對技術替代人力工作的擔憂有關。

調查顯示，台灣和全球雇主在導入人工智慧應用時都面臨挑戰。排名前四的挑戰更是完全一致。首當其衝的是高昂的投資成本，45%的台灣雇主認為這是主要挑戰，而全球雇主則有33%持相同看法。短期內企業雇主可能認為使用人工智慧來取代基層員工的成本還是太高。

而認為員工缺乏有效使用人工智慧的技能同樣是台灣與全球雇主關注的重點，台灣為43%，全球則為31%。此外，32%台灣雇主與31%全球雇主都認為人工智慧應用存在數據濫用和個資隱私外洩的隱憂。人工智慧技術目前仍被認為處於發展階段，故有34%台灣雇主與31%全球雇主認為缺乏適當的人工智慧工具和平台；無論是台灣還是全球，企業若能克服挑戰，才能充分發揮人工智慧的優勢。

針對雇主認為人工智慧應用可帶來的效益調查，前三名分別是企業營運績效產生正面發展(74%)、提升員工的技能和創新培訓(74%)、加強員工所需的基本培訓(68%)。賴怡文分析，近年來，台灣企業透過運用數位科技和智能應用解決方案，顯著提升了內外部經營效率，並陸續取得出色的績效。從內部作業流程優化到開創現有員工學習新軟體工具等發展，最後是外部營收和成長率的顯著提升，這些都展現人工智慧在企業應用已經獲得顯著成效，並為企業帶來實質的收益與競爭優勢。