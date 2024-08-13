市場降息挹注 REITs後續表現有撐

隨著市場對9月美國降息的信心增強，而聯邦儲備銀行總裁柯林斯提到，如果通膨數據繼續顯示出令人鼓舞的結果，聯準會可能很快就會降息，該言論使投資人越來越相信美國通膨正在放緩、降息在即。法人表示，上周四（8日）美國初領失業金人數顯示勞動市場仍穩定，再度增強市場對於美國經濟可能實現軟著陸信心，有望帶動REITs評價回升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據標準普爾全球市場報告數據顯示，7月份共有6檔REITS提高了股息支付，其中有2家醫療照護相關之REITS名列前茅。在整個 REITS 產業中，其中有31.4%共 48 家 REITs宣布在 2024 年上半年上調股利，在次產業中，醫療照護產業REITS占了近一成。

從提高股利動作當先行指標來看，意味著公司營運現金流持續增加好轉中，而公司營運現金流的增加也意味該產業以及承租戶的現金流都朝著最佳的狀況邁進。截至7月底，約有2/5的REITS公司公布財報，延續4月時公布第1季季報的優於預期，接下來的3/5家REITS企業，市場評估能持續超越市場預期。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，近一個月富時北美REITS與富時北美醫療REITS分別上漲8.1%與9.3%，顯現REITS對即將降息的敏感性。觀察整體高齡住房，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金增長可維持，可望支撐長照醫療REITs後市表現。