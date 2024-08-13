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AI超耗電！ 投行點名「這大廠」砍40%能耗 成缺電解方

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影

AI熱潮持續升溫，隨著全球市場的規模日益擴大，台廠們則憑藉多年來在電子製造業練功打下的深厚基礎，率先切入市場並搶下大單，此舉也順勢將台灣，直接拱上全球AI市場的中心，甚至連晶片龍頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、亞馬遜（AWS）等AI大廠，都紛紛喊話規劃來台建置資料中心。不過由於運行資料中心所需的耗電量極大，而台灣本就長期缺電，三巨頭來台設廠恐導致情況越發嚴峻。

隨著AI人工智慧技術的問市，除帶動全球市場的高速發展，卻也在各地引發缺水缺電的疑慮。近年來隨著AI技術加速發展，市場需求也成倍的增長，對此趨勢，外界則預估未來六年間（2030年前）至少會有超過十座數據中心來台設置。而台電為了因應用電量激增的情況，也從去年開始提出「數據中心若設在桃園以北，申請用電上限最高就只能到5MW」，一但超過這個上限，便一律不核准供電。

對此，「5MW」的規模大概有多大？法人以輝達在台設置在高雄超級電腦「Taipei 1」做為範例，來進行比較，該廠日常的用電量約7.68MW，遠超過台電所限制的5MW用量，外界則質疑，政府根本是變相將大型數據中心的建置計畫，強制朝桃園以南來驅趕。而面對台電最新的限制，投資銀行巴克萊（Barclays）則在最新報告中，點名伺服器大廠美超微（Supermicro）旗下「液冷方案」，並直言其有望成為最佳解方。

據悉，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後近日接受媒體訪問時指出，近年來市場對AI人工智慧提供的算力需求越發強勁，也讓許多客戶開始面臨「電力短缺」的問題，而市場如今也才終於注意到「液冷」及「綠色運算」題材的重要性，而美超微推出的「液冷」電腦系統，相較過去傳統的風冷系統而言，不僅可有效的替客戶節省更多的能源費用、也更加省電。

梁見後坦言，AI算力需要靠足夠的電力來支撐，而旗下自研「液體冷卻」解決方案，不僅可以幫助客戶節省高達「40%」的能源。還可以幫助這些雲端運算市場的客戶們，確實的減少資料中心留下的碳足跡。畢竟，那些巨大的、無窗的建築中裝有運行網站、雲端服務和新興人工智慧應用程式的電腦系統，需要消耗大量電力。就連國際投行巴克萊（Barclays）也出具報告，為液冷資料中心的地位按讚。

美超微近年積極投入液冷技術等前瞻性領域的研發，推出液冷解決方案，有效解決資料中心散熱問題，實現節能減碳目標。並且其在「省電」成效上也不容小覷，事實上若同樣以輝達高雄超級電腦「Taipei 1」的用電量7.68MW來計算，客戶若決定採用美超微（Supermicro）推出的「液冷解決方案」，藉此節省大約「40%」的耗電量，將可以將全球資料中心的日常用電大幅減低，降至大約剩4.6 MW，成功將總能耗壓低、減少至台電規範的5MW用量之下。

美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影

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