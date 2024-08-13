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上半年實質薪資、總薪資雙轉正…加薪效應 終超過通膨

聯合報／ 記者陳素玲江睿智／台北報導

主計總處昨發布六月工業及服務業受僱員工薪資情形，今年上半年每人平均經常性薪資四萬六二二七元，年增百分之二點五六，總薪資六萬四○八四元，年增百分之三點七四，扣除物價後，上半年每位員工平均實質經常性薪資四萬三一五八元，年增百分之○點二八，三年來首次轉正。實質總薪資五萬九八三○元，年增百分之一點四三，則是由去年負成長轉正，增幅為近三年最高。上半年實質經常性薪資及實質總薪資不但雙雙正成長，且增幅是三年來最佳。

主計總處國勢普查處專門委員張一穗表示，製造業受僱員工人數月減二千人，但加班工時則有不錯水準；製造業加班工時三月以來，已連續四個月維持在十六小時以上的偏高值。加班工時可迅速反映產業的景氣變動。

她分析，涵蓋半導體業電子零組件製造業，六月加班工時達廿四點六小時，且連續三個月維持在廿四小時以上，年增率更連十二月正成長，主因新興科技應用需求擴增，電子零組件業必須加班因應。

主計總處表示，雖消費者物價指數（ＣＰＩ）仍處偏高水準，但基本工資調升及企業調薪帶動薪資成長超越通膨，雙雙呈現正成長。

六月單月經常性薪資平均四萬六四八六元，月增百分之○點○六，年增百分之三。獎金及加班費等非經常性薪資八九六一元，合計後總薪資平均為五萬五四四七元，年增百分之三點一七；其中部分工時員工經常性時薪二○八元，月增百分之○點九七，年增百分之四。

個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，但六月低於整體平均者包括住宿及餐飲業三萬四六○九元、其他服務業三萬五八四一元，如美容美髮及用品維修，製造業為四萬四二七二元，但電子零組件製造業、批發及零售業、專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、金融及保險業，都高於整體平均行業。

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