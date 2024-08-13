聽新聞
test
0:00 / 0:00
上半年實質薪資、總薪資雙轉正…加薪效應 終超過通膨
主計總處昨發布六月工業及服務業受僱員工薪資情形，今年上半年每人平均經常性薪資四萬六二二七元，年增百分之二點五六，總薪資六萬四○八四元，年增百分之三點七四，扣除物價後，上半年每位員工平均實質經常性薪資四萬三一五八元，年增百分之○點二八，三年來首次轉正。實質總薪資五萬九八三○元，年增百分之一點四三，則是由去年負成長轉正，增幅為近三年最高。上半年實質經常性薪資及實質總薪資不但雙雙正成長，且增幅是三年來最佳。
主計總處國勢普查處專門委員張一穗表示，製造業受僱員工人數月減二千人，但加班工時則有不錯水準；製造業加班工時三月以來，已連續四個月維持在十六小時以上的偏高值。加班工時可迅速反映產業的景氣變動。
她分析，涵蓋半導體業電子零組件製造業，六月加班工時達廿四點六小時，且連續三個月維持在廿四小時以上，年增率更連十二月正成長，主因新興科技應用需求擴增，電子零組件業必須加班因應。
主計總處表示，雖消費者物價指數（ＣＰＩ）仍處偏高水準，但基本工資調升及企業調薪帶動薪資成長超越通膨，雙雙呈現正成長。
六月單月經常性薪資平均四萬六四八六元，月增百分之○點○六，年增百分之三。獎金及加班費等非經常性薪資八九六一元，合計後總薪資平均為五萬五四四七元，年增百分之三點一七；其中部分工時員工經常性時薪二○八元，月增百分之○點九七，年增百分之四。
個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，但六月低於整體平均者包括住宿及餐飲業三萬四六○九元、其他服務業三萬五八四一元，如美容美髮及用品維修，製造業為四萬四二七二元，但電子零組件製造業、批發及零售業、專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、金融及保險業，都高於整體平均行業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言