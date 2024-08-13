全台56萬人 明年恐繳囤房稅

財政部昨日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年六月卅日，全國有超過五十六萬三一○○人囤房，比去年增加近二萬人，仍然以囤房二戶為分水嶺，囤房一戶與二戶者，分別增加約一萬八千戶、五百餘戶，但囤房三戶以上者減少。

另外，持有七戶以上者，明年可能觸及新制最高稅率百分之四點八，統計今年有三四八二人，占比百分之○點六二。

全台各縣市中，以新北市逾八萬人擁有非自住住家最多，其次為台中市六萬六六三八人，第三名為高雄市五萬九二四七人，台北市約五萬七二○○人，桃園市四萬二七三八人、台南市四萬一○一七人。值得注意的，高雄市為六都中唯一出現減少的縣市，囤房大戶年減七十二人。非六都中，新竹縣市、金門也減少。

財政部官員分析，過去幾年普遍呈現囤房多戶者略減、囤房一至二戶者增加，變動原因為買賣、繼承或變更房屋使用等自然變動，沒有明顯。

囤房稅二點○從七月一日上路，非自住住家稅率自現行百分之一點五至百分之三點六間，調升至百分之二至百分之四點八，且採全國總歸戶。官員表示，明年的統計可能較仍容易反應囤房稅二點○上路後的情況。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，囤屋族是歷來打房政策的重點對象，讓許多囤屋族開始預做規劃，而今年七月一日上路的囤屋稅亦強化這群持有人的意願。

但囤屋族減少並不只是囤屋稅造成的有感加稅，近年在實務上也發現，隨著高齡化趨勢，不少持有人提前開始進行財富傳承規畫，也讓大戶囤屋者逐年減少。她說，財富傳承可能是利用每年的贈與免稅額將房屋分配給子女，甚至有些長輩可能因為近年政府加強查核囤房者，因此直接將房屋脫手，以現金或其他方式來規畫。

以個人歸戶來看，全國持有非自住住家用房屋，比去年增加近一萬七五一四人。其中囤房一戶有四十六萬一九六人、較去年增加一萬八三五五人；囤房二戶六萬八三四○人，增五五七人，是囤房族增加的主因；至於囤房三戶以上者共三萬四五六四人，比去年減少一三九八人，其中囤房十戶以上的大戶，今年共一五一九人，比去年減少八十九人。