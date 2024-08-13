經長籲立院支持撥補台電 10月電價調漲機率就不高

經濟部將在9月召開電價費率審議會，拍板10月電價。經濟部長郭智輝昨（12）日表態，若國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」。

此外，台電上周表示，桃園以北地區5MW以上資料中心一律不核供；經濟部接著在臉書專頁以說明，台灣整體不缺電，但北部地區電廠及電網不夠了。郭智輝昨呼籲，社會支持蓋電廠，相信對爭取國際AI來大廠台設廠，是較有利條件。

郭智輝昨日出席經濟部中元祈福祭典，媒體詢問10月電價是否調漲時，明確表態只要政府撥補台電預算獲支持，大概不會漲電價。

台電今年度有政府撥補千億元追加預算，目前尚未獲立法院通過。

他並說，漲電價攸關社會民生，如果國人都不希望調漲，盼國會能同意政府對台電撥補，「大概就是不會漲價」。

郭智輝並說，一旦台電或是中油當虧損超過公司法規定，就是非常的危險。所以，請國會能夠支持政府撥補台電，如能獲國會支持政府補助台電，「我相信漲價的機率就不高」。

經濟部長郭智輝日前接連接受媒體專訪時，多次提到他對電價看法是「民生電價穩定，工業電價應將本求利適度反映」。郭智輝這番發言，引發外界認為10月要調整電價，並再度引發在野黨關注，要求政院說清楚、講明白。

郭智輝昨日於對10月電價是否調漲作出表態，就是希望不要影響到立院審查台電千億元追加預算，不要引起外界困擾與紛爭。