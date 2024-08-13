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薪資成長連三月追上通膨

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
主計總處昨（12）日發布上半年工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,158元，年增0.28%，連三月脫離負成長，薪資成長追上通膨，增幅也是三年同期最佳。 圖／聯合報系資料照片
主計總處昨（12）日發布上半年工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,158元，年增0.28%，連三月脫離負成長，薪資成長追上通膨，增幅也是三年同期最佳。 圖／聯合報系資料照片

主計總處昨（12）日發布上半年工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,158元，年增0.28%，連三月脫離負成長，薪資成長追上通膨，增幅也是三年同期最佳。

主計總處認為，在廠商調薪、最低工資調整及景氣復甦下，剔除物價因素之後，帶動實質經常性薪資成長。

外界關切製造業景氣，主計總處指出，6月製造業受僱員工人數月減2,000人，但製造業加班工時連四月處在16小時以上的偏高水準，製造業成長動能仍穩定。

主計總處專門委員張一穗表示，6月底全體受僱員工人數843.3萬人，月增4,000人，其中服務業月增5,000人，主要受惠疫後消費動能穩健；製造業月減2,000人。

製造業景氣相關指標分歧，對此張一穗表示，一方面製造業受僱員工人數月減2,000人，另一方面，加班工時可迅速反映產業的景氣變動，製造業加班工時維持不錯水準，自今年3月以來已連四個月維持在16小時以上的偏高值。

她分析，涵蓋半導體業的電子零組件製造業，6月加班工時達24.6小時，且連三月維持在24小時以上，年增率更連12月正成長，主因新興科技應用需求擴增，電子零組件業必須加班因應。她認為，製造業成長動能穩定。

薪資表現方面，主計總處指出，上半年工業及服務業全體受僱員工經常性薪資為46,227元、總薪資64,084元，剔除物價因素後，實質經常性薪資、實質總薪資分別為43,158元、59,830元，分別年增0.28%及1.43%。

薪資 製造業

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