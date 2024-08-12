快訊

自爆被當人頭！前木可總座指進駐後「同事全消失」 看柯帳本：下巴快掉下來

纏訟12年終落幕！南投前縣長李朝卿收回扣111罪全定讞 累計刑期逾400年

巴黎奧運／林郁婷最後一批返台！機長起飛前廣播讚：讓全世界看到台灣的驕傲

經部核准變更登記 開發金控更名凱基金控

中央社／ 記者謝方娪台北12日電
開發金控新大樓。圖／開發金控提供
開發金控新大樓。圖／開發金控提供

開發金今天公告，已收到經濟部變更登記核准函，自「中華開發金控」更名為「凱基金控」，公司股票代號未變動，普通股仍為2883，乙種特別股仍為2883B。

開發金今天發布重大訊息，公司於今年8月12日收到經濟部變更登記核准函，公司名稱由「中華開發金融控股股份有限公司」更名為「凱基金融控股股份有限公司」，依證交所營業細則第45條規定，更名後須連續公告3個月。

開發金自2001年12月28日正式設立至今已逾22年，開發金表示，目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行及投信，已統一使用「凱基」及「KGI」為企業品牌名稱，金控更名後可進一步整合集團品牌識別，打造更全面品牌綜效。

開發金指出，這項策略性規劃是基於強化集團品牌凝聚力，亦象徵集團品牌發展歷程的嶄新開始。

中華開發金融控股 凱基 經濟部

延伸閱讀

改打安全牌 壽險金控第2季轉抱金融、電信股

觀音居民抗議SRF廠當鄰居 經濟部：桃園市府可層層把關

開發金發布2023永續報告書 集團減碳排2500公噸

開發金（2883）借1千萬共買進1200張！ 不敗教主：很不幸賭輸了…但相信會有獲利那天

相關新聞

離岸一期發電不如預期 台電：經改善運行效率破9成

審計部關切台電離岸一期發電成效，台電表示，經改善，今年4月起運行效率已持續超過90%，未來將培養人才，打造本土最佳運維模...

加薪超過通膨了！上半年實質薪資雙雙轉正、增幅三年最高

主計總處今天發布6月工業及服務業受僱員工薪資情形，今年（1-6月）上半年每人平均經常性薪資4萬6227元，年增2.56%...

數發部參加國際資訊安全會議 談我網路安全與通訊韌性

數位發展部政務次長闕河鳴率團出訪美國，於當地時間10日下午出席國際資訊安全會議（DEF CON）， 以「挑戰與應變：台灣...

10月漲電價？經長表態：若國會同意撥補台電預算 「漲價機率不高」

經濟部將在9月召開電價費率審議會，拍板10月電價。經濟部長郭智輝12日受訪表態，若國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不...

10月電價漲不漲？ 經濟部：有補助漲價機會就不高

外界關注電價是否將再調漲，經濟部長郭智輝表示，漲價與否攸關社會需要，如果民眾都希望不漲價，那就希望國會能同意補助台電，否...

郭智輝：若立院同意千億補貼 漲電價機率就不高

電價審議會9月召開，經濟部長郭智輝建議建議民生用電不漲，產業用電調漲但保持競爭力。他今天受訪表示，若立法院能同意撥補千億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。