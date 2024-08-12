經部核准變更登記 開發金控更名凱基金控

開發金今天公告，已收到經濟部變更登記核准函，自「中華開發金控」更名為「凱基金控」，公司股票代號未變動，普通股仍為2883，乙種特別股仍為2883B。

開發金今天發布重大訊息，公司於今年8月12日收到經濟部變更登記核准函，公司名稱由「中華開發金融控股股份有限公司」更名為「凱基金融控股股份有限公司」，依證交所營業細則第45條規定，更名後須連續公告3個月。

開發金自2001年12月28日正式設立至今已逾22年，開發金表示，目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行及投信，已統一使用「凱基」及「KGI」為企業品牌名稱，金控更名後可進一步整合集團品牌識別，打造更全面品牌綜效。

開發金指出，這項策略性規劃是基於強化集團品牌凝聚力，亦象徵集團品牌發展歷程的嶄新開始。