李鴻源稱前瞻計畫要20億給200億 水利署澄清

前內政部長李鴻源稱前瞻計畫推出時，南部水利局申請新台幣20億元水患改善預算，最後中央卻核定200億元。水利署澄清，南部5縣市治水預算並無單一縣市拿到200億元，盼李鴻源提出指控證據，否則應對辛苦的治水人員道歉。

水利署表示，希望他也不要像是汙衊口罩國家隊一樣，又說是聽朋友說的。

日前李鴻源在節目上稱，前瞻計畫推出時，「某位南部的水利局長告訴他只申請20億元，最後卻下來200億預算」。

水利署透過新聞稿澄清，南部提出水患改善計畫的雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等5個縣市，所提出改善工程預算需求達1416億元，經濟部依治水優先順序核定852件334億元，沒有單一縣市拿到200億元，且核定經費僅占提報經費不到1/4，並沒有所謂要20億給200億的情況。

根據水利署統計，前瞻治水經費截至2024年6月，包括經濟部、內政部及農業部相關治水預算合計，分別為台南市的150.1億元、嘉義縣117.5億元，高雄市72.2億元，另雲林縣、屏東縣分別為61. 8億元及46.1億元，沒有單一縣市受補助超過200億元。

水利署表示，前瞻治水經費的運用已經在歷次極端氣候中展現效果，外界也不應因為政治有色眼鏡，對於治水經費提出不實指控，打擊辛苦的水利人員士氣。面對極端降雨帶來的水患威脅，與其噴政治口水，不如團結支持治水。