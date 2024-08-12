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薪資成長終於趕上通膨！上半年實質經常性薪資4.3萬元 近三年同期最佳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

主計總處12日發布2024年1至6月工業及服務業平均每月實質經常性薪資為43,158元，年增0.28%，為連續3月個脫離負成長，增幅為3年來同期最佳。主計總處認為，在廠商調薪、最低工資調整、以及景氣復甦下，剔除物價因素後，帶動實質經常性薪資成長。

外界關切製造業景氣，主計總處指出，6月製造業受僱員工人數較上月減少2,000人，但製造業加班工時連續4個月處在16小時以上的偏高水準，認為製造業仍有成長動。

主計總處專門委員張一穗表示，6月底全體受僱員工人數843.3萬人，月增4,000人，其中服務業月增5,000人、製造業月減2,000人。服務業受僱員工人數增加，主要受惠於疫後消費動能穩健，因而推升全體受僱員工人數走揚。

至於製造業表現，相關指標呈現分歧。她表示，一方面製造業受僱員工人數月減2,000人，但另一方面製造業加班工時則有不錯水準；製造業加班工時自今年3月以來，已連續4個月維持在16小時以上的偏高值。加班工時可迅速反映產業的景氣變動。

她分析，涵蓋半導體業的電子零組件製造業，6月加班工時達24.6小時，且連續3個月維持在24小時以上，年增率更連12月正成長，主因是新興科技應用需求擴增，電子零組件業必須加班因應。她認為，製造業成長動能穩定。

在薪資表現方面，主計總處指出，今年上半年工業及服務業全體受僱員工經常性薪資為4萬6,227元、年增2.56%，總薪資6萬4,084元、年增3.74%；剔除物價因素後，實質經常性薪資及實質總薪資分別年增0.28%及1.43%。

張一穗指出，今年4月以來，實質經常性薪資及實質總薪資已經連續3個月雙雙重返正成長，且今年上半年總薪資增幅3.74%，創近9年來最大增幅。在廠商調薪及政府調升基本工資的政策下，薪資維持成長動能。

整體來看，雖然消費者物價上漲率（CPI）續於偏高水準，但通膨趨緩，有利於推升實質薪資成長。

薪資 製造業

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