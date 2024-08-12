風險債修正 投資級債維持淨流入

美國經濟數據回溫，債市下跌居多；受到市場諸多不確定等雜音干擾，觀望氛圍轉濃，投資等級債動能放緩，非投資等級債與新興市場債均為淨流出。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至8月7日，投資級債淨流入稍降溫至52.6億美元，非投資等級債轉為淨流出20億美元、新興市場債淨流出稍增至3.6億美元。

安聯投信表示，美國疲軟的非農就業數據引發經濟衰退擔憂，華爾街預計聯準會年內將大舉降息，但隨後美國7月服務業恢復溫和擴張，使美國10年期公債殖利率先低後高，加上利差收斂，致使最近一周債市跌多於漲。

在總經面，美國7月新增就業人數驟降至11.4萬，低於預期，並且此前兩個月的數據也被下修，失業率意外連續第四個月攀升，達到4.3%，創下最近三年來最高水平。另方面，就業數據一度引發衰退恐慌，隨後供應管理協會(ISM) 服務業指數升至51.4，略高於預期，顯示服務業在7月恢復擴張，擺脫四年來最嚴重的萎縮。

美國上周首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，亦緩解對就業市場過快降溫的擔憂。芝加哥聯準行長稱，需要更多數據才能評估勞動力市場狀況，使美國10年期公債殖利率先低後高，整周走升1個基準點至3.99%。

安聯投信表示，受到市場情緒轉換快速影響，風險債適度修正，其中非投資等級債利差一度觸及年內高點。現階段，市場對經濟擔憂加上美國大選在即，短線上波動難降，建議留意投資組合beta值以降低整體波動度；另方面，債券已多數多次大幅降息預期，不建議過度追逐長天期債券。

展望後市，安聯投信表示，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，市場預估美國今明兩年經濟成長率2.4%及1.8%，經濟穩健成長。根據預估，今明兩年企業獲利預估分別為9.4%及14.2%，企業獲利維持正成長，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。

就布局方向上，安聯投信表示，仍偏好信用債，相較於上半年偏好風險性性信用債，下半年建議可增加利率敏感度較高的投資級公司債或新興市場公債，由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效率；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。