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離岸一期發電不如預期 台電：經改善運行效率破9成

中央社／ 台北12日電
審計部關切台電離岸一期發電成效，台電表示，經改善，今年4月起運行效率已持續超過90%，未來將培養人才，打造本土最佳運維模式。圖／聯合報系資料照片
審計部關切台電離岸一期發電成效，台電表示，經改善，今年4月起運行效率已持續超過90%，未來將培養人才，打造本土最佳運維模式。圖／聯合報系資料照片

審計部關切台電離岸一期發電成效，台電表示，經改善，今年4月起運行效率已持續超過90%，未來將培養人才，打造本土最佳運維模式；另明年6月離岸風電運維中心完工，若能配合彰濱離岸風電運維港開港，更能提升運維效率。

媒體報導，審計部調查，離岸風電1期計畫雖已開始商轉，但實際運轉與發電成效未如預期；還有部分機組剛運轉就發生長期故障；負責設計製造及運轉維護的承商不再生產製造，提供的備品資訊卻不足，加上國產化項目未達目標，審計部已要求台電盡速謀求改善對策。

台電透過新聞稿說明，離岸一期風場商轉初期需時間調校，以適應環境，因此停機時數較多；經逐步改善並提升檢修效率，113年4月起每月可用率已穩定突破9成。

針對運維廠商部分，台電指出，日立公司承攬5年運維合約，協助台電建立標準運維機制，台電將持續與原廠洽談技轉並培養人才，期盼運維約滿能以自有人力承接，建立國內離岸風場最佳運維模式。

另外，台電表示，離岸風電運維中心施工期間受疫情及缺工影響，且設計工作延遲，使鋼構施工期間面臨東北季風，考量安全及品質而辦理展延，正全力趕工，預計明年6月完工；屆時如能再搭配彰濱運維港開港，將有助提升離岸風電運維效率。

台電 離岸風電

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