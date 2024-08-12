一枝獨秀 美股基金淨流入續居冠

受到市場擔心經濟衰退憂慮及日央政策調整等影響，全球股市反應劇烈；不過美股基金維持淨流入，在各類基金中表現一枝獨秀。回顧全球股票型基金資金流向，至8月7日，美國股票基金近一周淨流入63.67億美元、且仍居冠；其餘均為淨流出。

安聯投信表示，美國非農就業報告引發經濟衰退擔憂，大型科技股遭遇賣壓，加上地緣政治緊張及日本市場劇烈震盪，致使全球市場波動加大，所幸隨後在市場逢低買盤介入及較佳勞動力數據提振下，投資氣氛稍有回穩。

經濟數據方面，美國7月新增就業人數降至11.4萬，不如預期，此前兩個月數據也被下修，失業率上升至4.3%，來到近三年以來最高。不過，上周四公布的上周首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，又部分緩解就業市場降溫擔憂。美國7月ISM服務業指數由48.8回升至51.4，重回擴張區間，且優於市場預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，近期市場震盪，期間那斯達克指數自高點向下修正超過一成；但拉長來看，AI基礎投資動能保持強勁走勢，且企業獲利正向，預估在市場健康調整後，將有更多具吸引力的投資機會浮現；過往經驗也顯示，市場波動修正有助提供長線布局切入點。

莊凱倫表示，若檢視最近引發市場波動的雜音，主要是就業數據引發對衰退的擔憂，但這只是少部分經濟指標的放緩，目前聯準會對美國經濟看法仍相當正面，在企業方面，對AI基礎設施前期投資仍在持續，資本支出保持強勁，這是支持後續AI應用和更多廣泛領域成長的重要指標。

展望後市，莊凱倫表示，目前已初步看到市場從極度恐慌的情緒中緩和，考量後續包括全球央行年會、政策會議和美國大選等議題，預料短期的波動雖將持續，但AI人工智慧發展仍在早期階段，有望在未來幾年繼續加速，建議採多重資產策略，以更分散多元方式，可相對穩健掌握盤面風格輪動的各類機會。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示， 整體而言，近期市場情緒影響較大，台股受到AI結構性成長動能帶動，Apple手機也持續上修，企業獲利維持正向。在震盪盤勢下，大量買盤重回市場可能需要時間，但就產業面觀察，展望仍正向，市場最恐慌的時間應該已經過去。

針對AI晶片近期雜音較多部分，安聯投信台股團隊表示，關於GB200 AI伺服器機櫃(rack)延後出貨傳言四起，下修今年出貨量，致使台股和美股相關標的出現波動，但若大量出貨延至明年第1季，明年獲利將上修，AI伺服器動能仍延續，趨勢並未改變；再就需求面，美國AI晶片龍頭仍在持續推出產品，滿足不同族群、不同企業需求，AI訂單需求仍強勁。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，拉長時間，AI趨勢不變，目前正值軍備競賽階段，重點仍在AI基礎建設。另為因應盤勢快速變化，建議現階段可觀察三項指標：一是7月開始傳出日本央行將升息、聯準會9月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，可觀察日圓兌美元140元支撐；二是可留意美國AI晶片龍頭財報8月底營收報告；三是觀察小台指散戶多空比是否下滑，檢視市場氛圍。