電子零組件業景氣火熱 加班工時連續12個月正成長

主計總處今天公布6月受僱員工統計，由於新興科技需求爆發，帶旺高科技業景氣火熱，製造業加班工時連續4個月處在16小時以上的偏高水準，其中電子零組件業加班工時更連續3個月在24小時以上，且年增率連續12個月維持正成長。

根據主計總處統計，今年6月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6486元，年增3%，總薪資平均為5萬5447元，年增3.17%；6月底全體受僱員工人數843.3萬人，月增4000人，其中服務業月增5000人、製造業月減2000人。

主計總處專門委員張一穗表示，服務業受惠於疫後消費動能穩健，受僱員工人數成長，這也是推動全體受僱員工數走揚的主要力道。

至於製造業表現，用來觀察製造業景氣的2指標表現不一。張一穗指出，製造業受僱員工人數月減2000人，加班工時則有不錯水準；製造業加班工時自今年3月以來，連續4個月維持在16小時以上的偏高值。

觀察涵蓋半導體業的電子零組件製造業，6月加班工時達24.6小時，且連續3個月維持在24小時以上，年增率更連12月正成長。張一穗說明，主因是新興科技應用需求擴產，使得電子零組件業必須加班因應。

由於加班工時可迅速反映產業的景氣變動，張一穗指出，雖然製造業受僱人數呈現月減，但加班工時處在偏高水準，顯示製造業成長動能穩定。