加薪超過通膨了！上半年實質薪資雙雙轉正、增幅三年最高

主計總處今天發布6月工業及服務業受僱員工薪資情形，今年（1-6月）上半年每人平均經常性薪資4萬6227元，年增2.56%，總薪資6萬4084元，年增3.74%，扣除物價後，上半年每位員工平均實質經常性薪資4萬3158元，年增0.28%，三年來首次轉正；實質總薪資5萬9830元，年增1.43%，則是由去年負成長轉正，增幅為近三年最高，亦即上半年實質經常性薪資及實質總薪資不但雙雙正成長，而且增幅都是三年來最佳水準。

主計總處表示，雖然消費者物價指數（CPI）仍處偏高水準，但基本工資調升及企業調薪帶動薪資成長超越通膨，雙雙呈現正成長。

主計總處國勢普查處專門委員張一穗指出，今年4月以來，累計的實質薪資及總薪資已經連續3個月雙雙重返正成長，且今年上半年總薪資增幅3.74%，則是九年來最大增幅，顯示廠商薪資成長動能強勁。

6月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均為4萬6486 元，月增0.06%，年增 3.00%。6月全體受僱員工獎金及加班費等非經常性薪資8961 元，與經常性薪資合計後總薪資平均為5萬5447元，年增3.17%；其中部分工時員工經常性時薪208元，月增0.97%，年增4.00%。

主計總處強調，上述結果是各行業平均結果，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，觀察其中行業之部分，6月經常性薪資低於整體平均者包括住宿及餐飲業3萬4609元、其他服務業3萬5841元，如美容美髮及用品維修，製造業為4萬4272元，但其中電子零組件製造業5萬5441元)，批發及零售業為4萬5663元；至專業科學及技術服務業為5萬6873元、出版影音及資通訊業6萬7689元、金融及保險業為7萬741元，都是高於整體平均之行業。

統計顯示，累計1至6月全體工業及服務業全體受僱員工每人平均經常性薪資4萬6227元，年增2.56%，總薪資6萬4084元，年增3.74%，是九年來最大增幅。剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.28%，實質總薪資年增1.43%。

1至6月受僱員工人數平均為842.8萬人，較上年同期增加1萬9千人、0.22%。就行業別觀察，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1萬4千人、1萬人，營建工程業亦增9千人，製造業則減少3萬8千人。