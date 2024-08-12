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廠商調薪 今年上半年實質薪資正成長增幅創3年最大

中央社／ 台北12日電

主計總處今天發布6月工業及服務業薪資統計，在廠商調薪帶動下，實質薪資得以揮別通膨陰霾，延續正成長走勢。今年上半年實質經常性薪資及實質總薪資雙雙正成長，增幅同為3年來最佳水準。

主計總處統計，今年上半年工業及服務業全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬6227元、年增2.56%，總薪資6萬4084元、年增3.74%；剔除物價因素後，實質經常性薪資及實質總薪資分別年增0.28%及1.43%。

主計總處國勢普查處專門委員張一穗指出，今年4月以來，累計的實質薪資及總薪資已經連續3個月雙雙重返正成長，且今年上半年總薪資增幅3.74%，寫下9年來最大增幅，在廠商調薪及政府調升基本工資的政策下，薪資維持成長動能。

根據主計總處物價統計，雖然消費者物價上漲率（CPI）續於偏高水準，但從趨勢來看，通膨逐漸緩和，有利於實質薪資延續正成長的步調。

物價 薪資

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