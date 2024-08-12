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竹縣風災重建經費約8,300萬 工程會採即報即審加速作業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

工程會副主委陳為祥12日偕同中央相關部會，瞭解新竹縣政府凱米颱風災後公共設施損壞情形，經縣府初估復原重建總經費約8,300萬餘元，陳為祥表示中央各主管部會將採「即報即審」方式加速審議作業，讓實質工程施作與所需經費同步到位。

陳為祥一行與縣府秘書長李安妤及縣府團隊針對災後復原所需經費進行討論，縣府於簡報時指出，本次災害主要集中於五峰鄉及尖石鄉，目前初估公共設施災後復建工程17件、經費約需8,300多萬元，包含公路、市區村里道路、水土保持、其他農水路及原民部落等工程類別，縣府今年度災害準備金已於先前地震及豪雨災害用盡，必須請中央協助；縣府也補充說明，還在勘災估損中，最終提報行政院協助金額持續估算中。

陳為祥表示，工程會於7月26日成立凱米颱風專案，提醒地方政府透過開口契約搶險、視情況啟動緊急採購，並針對災後公共設施復建經費不足部分報行政院協助；院長卓榮泰於院會聽取各部會災情報告後，責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助，工程會隨即兵分三路，針對復建經費，工程會及各部會採「即報即審」原則處理，具時效性工程，地方政府可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

隨後，一行人前往新竹縣尖石鄉，偕同縣府及公所現勘竹62線15k+000處的道路下邊坡坍塌，經現場瞭解研判，致災原因應該是凱米颱風強降雨，因現場土質軟弱加上雨水、路面逕流沖刷坡面，導致下邊坡及部分路基破壞，提醒縣府在後續設計上，考量氣候變遷影響，深入瞭解致災原因，發揮復建工程的有效性；另因汛期尚未結束，施工期間也要注意安全；長期而言，也建議縣府可思考強化警示機制，維護行車安全。

地方政府 尖石鄉 颱風

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