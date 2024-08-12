數發部參加國際資訊安全會議 談我網路安全與通訊韌性

數位發展部政務次長闕河鳴率團出訪美國，於當地時間10日下午出席國際資訊安全會議（DEF CON）， 以「挑戰與應變：台灣網路安全與通訊韌性」進行演講，向國際資安專家分享台灣網路安全與通訊韌性經驗。

數發部表示，國際資訊安全會議（DEF CON）是全球最知名的資訊安全會議之一，每年吸引全世界大量資安從業人員、駭客專家、政府機關人士、媒體及學生參加，今年會議已邁向第32屆，於美西時間8月8日到8月11日在美國內華達州拉斯維加斯市舉辦，內容涵蓋資安競賽、論壇及主題村（Villages）等項目。

今年資安政策主題村（Policy Village）邀請美國、英國及新加坡等各國政府機關的重要決策人員於會中針對網路安全相關議題進行演講，闕河鳴也獲邀在此講座中分享台灣經驗。

闕河鳴在會中提到，由於台灣處於特殊的經濟戰略及地理位置，面臨地震、颱風等自然威脅及地緣政治風險，因此我國積極強化國家整體網路安全及數位通訊韌性。闕河鳴並以2022年前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與2023年蔡麥會（Tsai-McCarthy Meeting）所遭受到的兩波資安攻擊為例，說明台灣在資安防護體系、聯防架構的改善下，如何應對新型態資安攻擊。同時也以2023年3月馬祖連接台灣本島的海纜中斷與2024年4月花蓮震災時，數發部以低軌衛星協助建立救災網路為例，說明我國強化通訊韌性的具體作為。會後闕河鳴並與各國資安專業人士、團體進行交流討論，現場互動相當熱烈。

資通安全署副署長鄭欣明亦於現場說明台灣公部門與台灣駭客協會（HITCON）等國內資安社群，歷年來如何建立溝通管道與互信機制，並借助其龐大的社群力量，推動提升在學學生、企業與政府機關在職人員的資安技術防護能力。

另外，闕河鳴在會議期間也前往世界駭客大會搶旗攻防賽（DEF CON CTF）會場，為本次台灣選手們加油打氣，並致贈好運箱祝福選手們比賽順利取得佳績。

數發部表示，將持續與國內、外資安社群加強互動，期望整合政府及民間力量，透過公私協力強化國家資安治理及安全防護能量，並藉由參與國際資安頂尖會議及相關活動，讓世界看到台灣，推動跨國合作交流，進一步提升台灣在國際上的能見度及整體競爭力。