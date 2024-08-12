3政黨未完成申報 內政部公開政黨去年度財報

內政部12日於「政黨資訊網」公開各政黨申報112年度財務書表，應申報之78個政黨，計有75個政黨完成申報，民眾可直接上網查閱。另有「尊嚴黨」、「復康聯盟黨」2個政黨未申報，「中正黨」1個政黨經限期補正仍未補正，將提報政黨審議會審議裁罰事宜。

內政部表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。

內政部進一步說明，針對未申報的政黨，依法可處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未補正的政黨，則處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部指出，各政黨申報完成的財務書表內容，均已公開於「政黨資訊網」，歡迎民眾上網瀏覽查閱。