10月漲電價？經長表態：若國會同意撥補台電預算 「漲價機率不高」

經濟部將在9月召開電價費率審議會，拍板10月電價。經濟部長郭智輝12日受訪表態，若國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」。

郭智輝今天出席經濟部中元祈福祭典，媒體詢問10月電價是否調漲時，作上述表示。台電今年度有政府撥補千億元追加預算，尚未通過。

他並說，漲電價這個問題，攸關社會民生，如果國人都不希望調漲，希望國會同意政府對台電撥補，若能同意，「大概就是不會漲價」。

郭智輝也說，不然的話，台電、或者是中油，當它的虧損超過這個公司法規定的話，那就是非常的危險。所以，請國會能夠支持政府撥補台電，如能獲國會支持政府補助台電，「我相信漲價的機率就不高」。

經濟部長郭智輝日前接連接受媒體專訪時，多次提到他對電價看法是「民生電價穩定，工業電價因將本求利應該適度反映」，不過郭智輝也強調，不論水電價再怎麼調升，一定都會低於南韓，以確保產業競爭力。郭智輝對電價發言，引發外界認為10月要調整電價，並再度引發在野黨關注，要求政院說清楚、講明白。

據了解，郭智輝今日終於對10月電價是否調漲作出表態，就是希望不要影響到立院審查台電千億元追加預算，不要引起外界困擾與紛爭。