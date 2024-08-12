10月電價漲不漲？ 經濟部：有補助漲價機會就不高

外界關注電價是否將再調漲，經濟部長郭智輝表示，漲價與否攸關社會需要，如果民眾都希望不漲價，那就希望國會能同意補助台電，否則台電、中油虧損超過公司法規定，那就很危險，「有補助、漲價機會就不高。」

9月將開今年第二次電價審議委員會，郭智輝表示，他個人是希望民生用電方面希望不要漲，但還是要給電價審議委員會來審議決定，同樣也希望國會能支持台電蓋電廠，也一直在跟社會溝通，若大家同意台電蓋電廠，對於爭取世界各大AI企業來台設廠是有利條件。

至於企業要設立AI中心是否會排除北部？郭智輝則說，看各個廠家的需求，企業選址在哪裡，電廠就可以蓋在哪裡，也有AI中心想要蓋在北部，這些企業用電有很多方法來滿足，不見得要靠電網的電。