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郭智輝：若立院同意千億補貼 漲電價機率就不高

中央社／ 台北12日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

電價審議會9月召開，經濟部長郭智輝建議建議民生用電不漲，產業用電調漲但保持競爭力。他今天受訪表示，若立法院能同意撥補千億，「漲價機率就不高」，呼籲國會支持補助。

電價費率審議會將在9月舉行，決定10月是否調漲電價，經濟部長郭智輝昨天表示，電價並非他個人決定，會建議電價審議會民生用電不調漲，產業用電可能稍微調漲，但也不會調整很多，會讓產業保持競爭力。

郭智輝今天率各單位長官出席經濟部113年「中元祈福祭典」活動，接受媒體訪問重申，民生電價部分希望不調漲，至於產業用電由電價審議會決定。

媒體追問什麼情況下10月電價可能調漲，他表示，若民眾都希望不漲價，就要請立法院同意千億補助，「若（立院）同意，我們大概就是不會漲價」，否則台電、中油虧損超過公司法規定非常危險；他呼籲國會支持補助，如此漲價機率就不高。

另一方面，郭智輝先前拋出在日本設立科學園區還是構想，昨天接受電視節目專訪表示，盼先成立管理服務公司，照顧台灣廠商。

他今天說明，管理服務公司到國外目的是幫助台灣企業在發展過程，以最低成本、最小風險落地，所以無論是建立科學園區、科技園區，或協助廠商成立銷售管道，都是在幫助國內企業在海外快速落地、做好生意。至於管理服務是否有政府基金投入，他簡單回應，政府資金要看需求。

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