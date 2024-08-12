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心誠鎂完成美國獨角獸罕病公司 早期開發研究專案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

心誠鎂（6934）行動醫電專注於開發高品質、高效益的振動篩孔式霧化器，12日宣布成功完成與美國獨角獸罕病公司合作的早期開發專案。該專案運用心誠鎂的第二代智慧型霧化器，由於合作過程順利且準時完成，心誠鎂已收取合約總價金的50%，並按合約進度依會計準則於2024年前兩季認列收入。

此一專案成功推動心誠鎂與該公司另一項合作專案——向FDA取得藥械組合產品NDA的正式合約討論。目前預計2024年底前達成簽署，一旦合約順利簽訂，心誠鎂將全力協助美國獨角獸罕病公司的藥械組合產品於2026至2027年間成功獲得美國FDA核准上市，屆時可以保護該公司專利即將過期的藥物在2023年創下超過10億美元的銷售佳績。

第二代智慧型霧化器AdheResp®為心誠鎂開發的新型振動篩孔式霧化器，具呼吸偵測功能，研發團隊在AdheResp®中導入藥艙內壓差的偵測系統，能準確偵測病人的呼吸頻率，於吸氣時啟動藥物霧化，而呼氣時暫停藥物霧化。

此功能可大幅降低藥物浪費，並同時避免藥物在霧化後溢散在空氣中，減少對於環境及協助病患治療人員或家屬的危害；除呼吸偵測功能，AdheResp®還配備藍牙和藥物鎖功能，用於提升病人的用藥依從性。近年來，心誠鎂積極投入AdheResp®的開發和專利申請，並持續尋找合作夥伴，共同推進藥械合一產品的開發。

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