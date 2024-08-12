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豐興本週鋼筋廢鋼報價開平盤 型鋼每公噸降500元

中央社／ 台北12日電

條鋼廠豐興今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價。國際原物料下跌，廢鋼與鋼筋本週皆平盤，型鋼終止連續8週平盤，每公噸調降新台幣500元至2.57萬元。

上週國際原物料上漲，豐興鋼筋、廢鋼反跌，僅型鋼維持平盤。

豐興表示，以國際原料行情來看，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平，每公噸360美元；美國貨櫃廢鋼本週報價下跌，每公噸345美元，澳洲鐵礦砂自每公噸103.6美元回落至100.95美元。

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