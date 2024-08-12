雲端、軟硬體接單暢旺 第2季電腦及資訊服務業營業額創歷年同季新高

經濟部12日表示，2024年第2季電腦及資訊服務業營業額1,456億元，為歷年同季新高，年增5.0%，其中電腦程式設計業1,050億元，年增3.0%，主因系統整合建置等服務需求增加，加以電腦軟硬體設備接單暢旺所致；資訊服務業405億元，年增10.6%，主因代客處理電子資料及雲端設備服務需求強勁所致。

經濟部並表示，今年第2季專業技術服務業營業額1,062億元，為歷年同季新高，年增6.8%，其中管理顧問業302億元，年增8.0%，主因財務投資管理、不動產及企業管理經營諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業503億元，年增1.9%，主因房地產及網路媒體行銷廣告需求提升所致；專門設計業228億元，年增18.5%，主因汽車設計案件量攀升，加上展覽會場設計案之接案量成長所致；攝影業30億元，年增2.5%，主因空中攝影及商品攝影等需求增加所致。

今年第2季租賃業營業額421億元，為歷年單季新高，年增7.9%，其中機械設備租賃業116億元，主因受惠營造用及舞台燈光影音承租需求增加，惟半導體設備出租業績下滑，抵銷部分增幅，年增1.0%；運輸工具租賃業285億元，年增10.3%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者擴增不同品牌之車種，拉升出租車業績所致；個人及家庭用品租賃業21億元，年增17.2%，主因自行車租借服務據點擴增所致。