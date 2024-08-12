聯準會降息、中國大陸擴大電力設施建設 有利銅價長線走勢

隨著全球股市大幅波動，以及全球經濟低迷令工業需求前景黯淡，交易員紛紛從獲利部位套現，導致大宗商品陷入全球風險性資產的拋售。根據媒體的報導，近幾個月來，金屬面臨的主要阻力來自中國製造業低迷和房地產市場嚴峻打擊了信心；而現在人投資似乎越來越擔心美國經濟硬著陸，因而導致銅價跌至3月以來的最低點。英國金融服務公司－馬雷克斯Marex高級大宗商品策略師表示：目前大宗商品正受到這一避險事件的打擊；但展望未來，美元走軟和降息可能會為該資產類別提供支撐。

拜登政府表示，將投資22億美元改造國家電網，以保護其免受日益嚴重的極端天氣事件威脅。美國能源部在聲明中表示，電網升級將增加近13吉瓦(GW) 的容量，並且還將增加製造業、更多資料中心和改善再生能源的傳輸。

中國大陸東部地區出現異常高溫，預計江蘇和浙江等工業化省份的沿海大城市將持續長達十天的高溫。根據產業新聞媒體BJX.com的報導，上海由於超過40攝氏度的氣溫導致這座擁有將近2,500萬人口的城市用電量大幅增加，上周五電網的最大負載或需求首次超過4,000萬千瓦。顯示高溫導致電力需求激增，為了避免電網負載過大，大陸急需擴大電廠及電網的投資建設。

街口投信表示，值得留意的是，中國國家發改委公布一項為期三年的計畫，該計畫將針對大陸電力系統進行升級，以應對不斷增長的電力需求壓力，同時促進可再生能源的發展，並實現2030年前碳排放達峰的目標。發改委表示，大陸的長距離輸電計畫應使用更多的再生能源，這些計畫通常將電力從中國西部的大型電廠輸送到大陸東部的城市。而其他計劃則包括改善國家電動車充電基礎設施、在電動車充電需求旺盛的地區進行新的電網調度計劃，以及升級再生能源發電廠的儲能設備。