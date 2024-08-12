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全球原油庫存下降與地緣政治升溫 帶動油價反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上周油價持續反彈。路透
上周油價持續反彈。路透

街口投信分析，上周油價持續反彈，全周累計上漲逾3.5%；主要受益於美國就業數據穩健表現而減緩經濟衰退的擔憂，同時聯準會可能在9月降息的預期進一步提振了能源商品的走勢。

中東地緣政治緊張局勢持續惡化，胡塞組織上周宣稱將對紅海的國際航運船和亞丁灣的美國驅逐艦發動攻擊。巴勒斯坦醫務人員受訪表示，以色列軍隊上周四加強對加薩地帶的空襲，造成至少40人死亡；美國、埃及和卡達領導人呼籲以色列和哈馬斯於8月15日舉行會談，期望敲定加薩停火和釋放人質協議。地緣政治持續，如果伊朗進行大規模報復，原油價格將會飆升，市場對全球原油供應的擔憂，推高原油市場的風險溢價。

美國原油庫存連續六周下降至4.293億桶，顯示全球原油供應持續收緊；同時，中國大陸7月消費者物價指數（CPI）上升超出市場預期，雖然大陸整體消費趨勢仍顯疲弱，但市場解讀消費需求有望恢復，為上周油價提供支撐。能源服務公司貝克休斯的最新數據顯示，儘管石油和天然氣鑽井活動略有增長，總數來到588座，但比去年同期仍減少約10%。油市本季供需緊張結構不變，油價可能延續反彈。

原油價格 消費者物價指數

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