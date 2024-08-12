富邦金控2023年TCFD報告書再獲BSI最高等級殊榮 持續精進氣候變遷風險管理 引領價值鏈低碳轉型

富邦金控引領氣候議題發展，自2021年發布台灣金融業首本氣候相關財務揭露(TCFD)報告書後，今年第四度發布TCFD報告書，並再度榮獲英國標準協會(BSI)TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」殊榮，透過持續精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，凸顯出「Run For Greenᵀᴹ」 奔向綠色之決心，積極向2050淨零減碳邁進。

富邦金控第四度發布TCFD報告書，並再度榮獲英國標準協會(BSI)TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」殊榮。 圖／富邦金控提供

富邦金控董事長蔡明興指出，隨著對氣候環境議題的重視日益增加，以及國內外法規陸續公布及訂定，企業面臨積極淨零轉型及氣候風險控管之壓力持續上升，對綠色金融的需求亦逐漸增加。富邦金控透過嚴謹的風險管理，攜手子公司發揮金融影響力，提供資金引領企業客戶重視低碳轉型及環境永續，推動潔淨能源發展，開發提升資產韌性的保險商品，引領台灣產業與社會邁向淨零未來。

低碳資本市場重要推手，強化氣候風險管理

富邦金控自2021年設定投融資部位之高碳排敏感性產業准入/撤資門檻後，持續關注國際最新趨勢，2023年制定投資與承保脫碳策略，富邦產險並成為全台首家訂定承保脫碳策略的保險公司。此外，富邦引導資金流向綠色用途，2023年綠色投融資金額已達2.57兆元，今年更將2025年綠色金融目標延長至2030年，持續推動低碳資本市場成長。

富邦金控2023年TCFD報告書持續優化財務碳排放量計算精細度，並精進氣候變遷情境分析，採用「金融業氣候實體風險資訊整合平台」資料，強化自身營運據點及投資性不動產之實體風險量化分析，亦將實體風險納入重大投融資部位氣候情境分析；在自然風險議題上，首度參考自然相關財務揭露(TNFD)建議之LEAP方法，試行自然相關風險與機會評估，以營建署和林務局劃分之自然保育區域辨識投融資部位登記地之地理位置重疊情形，並使用ENCORE工具對重點產業進行分析，在氣候風險與自然風險財務揭露更進一步。

富邦金控第四度發布TCFD報告書，並再度榮獲英國標準協會(BSI)TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」殊榮。 圖／富邦金控提供

引領價值鏈淨零轉型，積極參與氣候議題交流

富邦金控於2022年通過SBT目標審查，透過增購再生能源和增建太陽能板逐步減降自身營運碳排，並連續六年舉辦供應商永續評鑑及關鍵供應商實地訪查，發揮「以大帶小」的影響力，攜手供應商一同實踐各項企業永續政策。而金融業碳排放量9成以上來自投融資部位，富邦積極發揮正向影響力，2024年7月首度偕同子公司舉辦議合工作坊，邀請超過30家企業參與，鼓勵客戶設定SBT目標與響應政府政策，協助企業達成金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」對於溫室氣體盤查、驗證和減碳目標揭露之要求。

富邦金控從2017年開始積極加入國際組織及倡議，包含簽署赤道原則(EPs)、自願遵循責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)，通過科學基礎減碳目標審核、成為RE100成員、加入碳核算金融聯盟(PCAF)和亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)。富邦以成為「亞洲一流的金融機構」為願景，秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的品牌精神，致力協助台灣產業共同面對氣候變遷議題，未來將持續與供應商及投融資對象議合，共促減碳策略，肩負起金融業把關與資金引導的能力，加速企業價值鏈的永續轉型。

■ 富邦金控2023 TCFD報告書連結：https://bit.ly/富邦金控2023TCFD報告書