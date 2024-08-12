經長：盼在日本設管理公司照顧台商 爭取勿重複課稅

經濟部長郭智輝今天表示，在日本設立科學園區還是構想，希望可先成立管理服務公司，照顧台灣廠商，並爭取不要重複課稅、進口材料可免稅等，方向上比較不是科學園區，而是一個台日的科技園區。

郭智輝今天接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪。外界關注缺工議題，郭智輝說，現在規劃「2+4計畫」，僑外生可能來台灣讀書2年，由企業來認養2年生活費，換算下來1個月新台幣2萬元，2年約給48萬元，學雜費則由政府承擔，後續這批學生要在台灣的企業服務4年，希望補上人才缺口。

外界關注台灣是否有在日本設立科學園區的構想。郭智輝說，日本其實是很保守的國家，在溝通順暢前不可能接受設立科學園區，也必須了解日本國會議員、經濟產業省、外務省能否接受此概念，因此目前還只是構想。

郭智輝說，台日雙方可謂是互補關係，像是日本跟台灣都面臨少子化，日本具有基礎研究強、半導體材料跟設備一流等優勢，但生產經驗相對不夠，台灣則有製造供應鏈，但也缺乏工程師，台灣企業到日本徵才也不容易。目前溝通是如果菲律賓人、越南人到台灣參加「2+4計畫」後，再轉一部分的人到日本服務，基本上雙方都同意這樣的想法。

郭智輝說，日本有計畫希望推動九州成為矽島，這次也重新檢視對方過去的計畫內容，希望可以先成立管理服務公司，照顧台灣廠商，也爭取不要重複課稅、進口材料可免稅等，方向上比較不是科學園區，而是一個台日的科技園區。