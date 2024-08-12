快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

經長：盼在日本設管理公司照顧台商 爭取勿重複課稅

中央社／ 台北11日電

經濟部長郭智輝今天表示，在日本設立科學園區還是構想，希望可先成立管理服務公司，照顧台灣廠商，並爭取不要重複課稅、進口材料可免稅等，方向上比較不是科學園區，而是一個台日的科技園區。

郭智輝今天接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪。外界關注缺工議題，郭智輝說，現在規劃「2+4計畫」，僑外生可能來台灣讀書2年，由企業來認養2年生活費，換算下來1個月新台幣2萬元，2年約給48萬元，學雜費則由政府承擔，後續這批學生要在台灣的企業服務4年，希望補上人才缺口。

外界關注台灣是否有在日本設立科學園區的構想。郭智輝說，日本其實是很保守的國家，在溝通順暢前不可能接受設立科學園區，也必須了解日本國會議員、經濟產業省、外務省能否接受此概念，因此目前還只是構想。

郭智輝說，台日雙方可謂是互補關係，像是日本跟台灣都面臨少子化，日本具有基礎研究強、半導體材料跟設備一流等優勢，但生產經驗相對不夠，台灣則有製造供應鏈，但也缺乏工程師，台灣企業到日本徵才也不容易。目前溝通是如果菲律賓人、越南人到台灣參加「2+4計畫」後，再轉一部分的人到日本服務，基本上雙方都同意這樣的想法。

郭智輝說，日本有計畫希望推動九州成為矽島，這次也重新檢視對方過去的計畫內容，希望可以先成立管理服務公司，照顧台灣廠商，也爭取不要重複課稅、進口材料可免稅等，方向上比較不是科學園區，而是一個台日的科技園區。

免稅 日本

延伸閱讀

經長盼漲工業電價 李彥秀：政策未明前放話 打臉卓揆

郭智輝才稱股災 隔天秒改口讚台股基本面！網笑：連經濟部也煮麵

經濟部長郭智輝信心喊話：下半年生產及出口仍成長

郭智輝稱水價20幾年未調 洪孟楷：調漲能保證不缺水？

相關新聞

公共工程減碳 動起來

為了落實台灣2050淨零轉型目標，國內公共工程減碳動作已經動起來，行政院公共工程委員會日前向業者透露，將在今年8月31日...

9月審電價 郭智輝：建議產業用電調漲但保持競爭力

外界關注9月即將召開電價審議會，是否還會漲電價。經濟部長郭智輝表示，電價並非他個人決定，會建議電價審議會民生用電不調漲，...

中油、台塑：明起汽油調降0.1元、柴油調漲0.7元

國際油價下跌，台灣中油、台塑化都宣布，自明（12）日凌晨零時起汽油價格調降0.1元、柴油調漲0.7元。而中油的參考零售價...

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

輝達（NVIDIA）股價回檔修正已經一個月，市場上開始出現質疑AI泡沫化的聲音，因為一般投資人似乎沒有感受到AI產品對他們在生活及工作上的改變。相關概念股還可以投資嗎？如何挑選有前景的AI股介入？ 對於AI是否會泡沫化的質疑，來自於2000年.com泡沫化的經驗，以及對資金過度集中於NVIDIA這檔股票的憂慮，一旦NVIDIA跌落神壇，其他科技股恐怕難逃團滅...

本周台股／台積電7月營收創新高 能否帶領大盤收復季線

台積電9日公布7月營收創歷史新高，年增44.7％，前7月營收年增逾3成，外資9日回補台積電1萬6360張，台積電股價周五以934元收盤，股價率先大盤回到季線之上，本周是否會發功帶領大盤收復季線？以下聯合報數位版《本周台股》帶你看分析。...

出口連九紅 財部預估下半年轉到「緩升坡」

財政部昨（8）日公布7月出口統計。全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風的停班導致部分出貨遞延，但新興科技應用商機維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。