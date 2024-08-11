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9月審電價 郭智輝：建議產業用電調漲但保持競爭力

中央社／ 台北11日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

外界關注9月即將召開電價審議會，是否還會漲電價。經濟部郭智輝表示，電價並非他個人決定，會建議電價審議會民生用電不調漲，產業用電可能稍微調漲，但也不會調整很多，會讓產業保持競爭力。

郭智輝今天接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪。外界關注台灣用電及接下來電價是否可能再調漲，郭智輝表示，電價必須反映成本，過去政府是補貼比較弱勢的單位，但應該是衛福部撥預算補貼醫院，教育部撥預算補貼學校的電，而不是由台電去補貼。

由於電價審議會9月即將召開，決定10月是否調漲電價，郭智輝強調，電價並非他個人決定，而是由電價費率審議會決定，過半數也由專家組成，但會拜託審議會電價不能太便宜，「要讓他們了解成本」。

郭智輝說，民生用電整體占比不高，建議民生用電不漲，營業用電會將本求利、稍微調漲一些，可能出口產業調漲比較多。至於像台積電產品也多為出口，是否可能電價調漲較多，郭智輝說，也不會調整很多，還是會讓產業有競爭力。

郭智輝強調，台灣的發電設備容量足夠，但現在卻常聽到跳電事件，其實是因為電力從很遠的地方傳送過來，距離太遠會出現耗損，因此影響電力的品質，加上地方變電箱太過老舊，區域居住人口變多，或者有商家以家庭用電來開店等因素，才會發生這類事件。

至於對核能發電態度，郭智輝僅回應，作為經濟部長屬於執行單位，不能有個人意見，立法院通過的案件就要執行。以個人來說，所有能用的電都要用，目的是希望永續供電。

台積電 經濟部 郭智輝 電價

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